Habitantes de Aguililla se manifiestan en Michoacán para exigir seguridad

Habitantes del municipio de Aguililla, Michoacán, uno de los más afectados por la violencia en los últimos meses, se manifestaron este jueves para exigir seguridad en la demarcación y el cese de delitos.

Con las consignas "Aguililla merece paz", "acciones no palabras", "si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno" y "justicia para nuestro pueblo", decenas de manifestantes se reunieron este en el monumento a Lázaro Cárdenas en el capital del estado.

El contingente avanzó rumbo al Palacio de Gobierno y posteriormente hacia el Congreso del Estado, en donde pidieron a las autoridades se les garantice seguridad.

Los habitantes de Aguililla denunciaron que las disputas de células de crimen organizado en la zona han provocado problemas para la sociedad del municipio, como desabastecimiento de víveres y de servicios público, como suspensión de energía eléctrica, así como cierres carreteros que afectan el tránsito.

Al llegar al recinto Legislativo, los manifestantes denunciaron que no había nadie que pudiera recibir el pliego petitorio en el que puntualizado las necesidades de los habitantes.

Es el segundo día consecutivo en el que los habitantes del municipio salen a las calles para pedir justicia. Este miércoles, decenas de pobladores encabezaron otra manifestación en Aguililla, por la misma causa.