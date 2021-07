Oaxaca pide mil 600 mdp para atender la emergencia por COVID-19

La Secretaría de Salud del estado de Oaxaca pidió a las secretarías de Finanzas y Hacienda un aumento en el presupuesto de mil 600 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19.

El secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Heine, comentó que el 80 por ciento de los recursos se utilizan para pagar a los trabajadores y agregó que lo que no se gasta en salud, se utiliza para el arrendamiento y el pago de vehículos.

Ante ello, explicó: "Nosotros hicimos una solicitud de ampliación de techo presupuestal de alrededor de mil 600 millones de pesos". Esto con el fin de evitar un colapso en los servicios de salud de Oaxaca; además de que la entidad registra una sobrecarga al personal.

También indicó que de no atender al sector, se puede esperar un desenlace fatal en tema de la pandemia por COVID-19: "En este momento estamos en una terapia intermedia, estamos con un paciente que está batallando, pero que afortunadamente no se encuentra tan grave. Si nosotros continuamos en este proceso, el paciente va a acabar en terapia intensiva y si no tomamos cartas en el asunto, pues podemos tener un desenlace fatal".

En los últimos días el estado ha presentado un aumento en el numero de contagios por COVID-19, principalmente en jóvenes de 25 a 44 años de edad; hasta este 10 de junio, Oaxaca registró 49 mil 769 casos positivos, de los cuales 927 son activos, además de una ocupación hospitalaria del 32.3%.