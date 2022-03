Así narró reportero amenaza que recibió en velorio de periodista Armando Linares

Edgar Ledesma, uno de los reporteros que fueron amenazados mientras cubrían el velorio de Armando Linares, periodista y director de Monitor Michoacán, asesinado el pasado 15 de marzo en Zitácuaro, Michoacán, narró cómo fue que sujetos armados llegaron al lugar y los obligaron a irse.

En un video difundido en las redes sociales, el reportero contó que la tarde de ayer mientras se encontraban realizando su labor, un sujeto con gorra y chamarra se acercó a amenazarlos con un arma para que se fueran del sepelio.

“Cuando vemos que regresa este sujeto ya con la gorra cubriéndole más el rostro, ya hacia abajo, con un lenguaje corporal molesto se dirige directamente hacia mí, se baja el cierre de la chamarra, y bueno alcanzamos a ver que tiene en el lado izquierdo un arma de fuego metida en el pantalón, en ese momento nos dice que tenemos dos minutos para irnos o que íbamos a valer”, detalló.

Edgar Ledesma relató que ante esto, alertó a los colegas periodistas que se encontraban dentro del lugar.

“En ese momento mis colegas se retiran. Yo decido regresar al interior de la funeraria porque ahí se encontraba mi compañero camarógrafo Alejandro Ontiveros, y mi compañero fotógrafo Jorge Carballo me grita que para qué entro; le digo: voy por mis compañeros para irnos.

"Se dan cuenta los compañeros de otros medios locales que estaban cubriendo esta situación y empiezan a gritar y a correr la voz de que hay que irnos del lugar, que nos fuéramos”, explicó.

El reportero agregó que tras ingresar, sus “compañeros también se dan cuenta de que esta persona me venía escoltando”, además mencionó que portaba un arma de fuego, por lo que inmediatamente comenzaron a recoger sus computadoras, cámaras y herramientas, y salieron del lugar.

“Cuando salimos de la funeraria, noto del lado derecho que ya no era sólo este sujeto, ya había otros sujetos con gorra y lentes, que estaban parados de manera amenazante, viéndonos hacia nosotros. Cuando empezamos a caminar nos empiezan a gritar: ya grabaron lo que querían grabar, ya hicieron lo que querían hacer, váyanse de aquí o van a valer”, añadió.

Edgar Ledesma comentó que “incluso un compañero, un colega, quiso irse hacia la izquierda cuando todos nos fuimos hacia un lado, hacia el lado derecho y le gritaron, y le dijeron: No, no, no, váyanse para acá todos, pero váyanse ya y no nos dejaron… Ni volteen a vernos ni nos graben y no vamos a dejarlos hasta que se suban al carro y se vayan. Literal, hicimos eso, dijimos: ya nos vamos, tranquilo ya nos vamos. Nos fuimos al vehículo y nos retiramos del lugar. Realmente fue todo muy rápido”, dijo.

Armando Linares fue asesinado el martes tras recibir constantes amenazas, luego de que su colega Roberto Toledo fuera víctima de homicidio por exhibir temas de corrupción en el municipio de Zitácuaro y éste lo denunciara públicamente.

Por otra parte, este jueves, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la información sobre las amenazas que recibieron los reporteros en el velorio de Armando Linares es “totalmente falsa”.

“Definitivamente no. Vamos a aclararlo, se habló con la familia, exactamente con el hermano del periodista (Armando Linares), y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto fue una información totalmente falsa”, señaló.

