"Vi muchas cosas feas": Isaac se recupera de COVID-19 y envía mensaje a los jóvenes

Durante el último informe de casos COVID-19 en el estado de Nuevo León, el secretario de Salud, Manuel Enrique de la O Cavazos, contó con tres invitados especiales a quienes, además de los lazos familiares, los une el haber superado la enfermedad.

Los padres (Isaac y Esmeralda) e hijo (Isaac), originarios del municipio de Juárez, se contagiaron de COVID-19; sin embargo, quien presentó síntomas graves de la enfermedad, fue el joven de 16 años: "Él estuvo más grave, estuvo intubado, estuvo a punto de morir", explicó de la O Cavazos.

De acuerdo con el secretario de Salud, el joven presentó síntomas de la enfermedad desde el 26 de junio y fue internado en el Hospital Metropolitano el 6 de julio; ahí pasó 10 días intubado, hasta que el 23 fue dado de alta, sin embargo, continúa con seguimiento médico.

Por lo que Isaac envió un mensaje a los jóvenes para que se sigan cuidando: "Tienen que cuidarse mucho, yo pensé que cuando me iba a dar esta enfermedad sólo iba a estar en mi casa unos cuantos días y no iba a ser tan grave, pero la verdad estuve hospitalizado y fue algo muy feo. Hay que seguirnos cuidando", reiteró.

Asimismo, pidió a la población más joven no salir si no es necesario "creo que no vale la pena por todo lo que puedes pasar".

Tras contagio por COVID-19, pasó 10 días intubado

Durante su participación en la conferencia de prensa, Isaac explicó que como los casos diarios habían disminuido "me confié mucho y me metí al gimnasio", sin embargo, fue en este lugar donde contrajo el virus.

El primer síntoma que presentó fue cansancio, seguido de dolor de cabeza y garganta, además de fiebre. Por lo que fue "muy tranquilo" a una consulta médica, en donde el primer diagnostico fue infección, pero con el paso de los días la sintomatología continuó. Entre otros síntomas, también se destacó la tos y dificultad para respirar, con saturación de oxígeno de hasta 68.

Hasta que en una segunda visita con una doctora, le solicitó a Isaac realizarse la prueba de COVID-19. "Ahí es donde yo mismo dije 'tengo COVID' y para estar seguros, a los dos días, me hice la prueba", explicó.

Por su parte, el secretario de Salud de Nuevo León, indicó: "Este joven de 16 años estuvo intubado 10 días; acostado bocabajo para que sus pulmones se oxigenen de mejor manera". Mientras que Isaac agregó: "Cuando llegué (al hospital) pensé que sólo iba a estar un día ahí o dos, pero no fue así".

Sobre sus recuerdos en el área COVID-19 del hospital, indicó: "Vi muchas cosas feas, vi a muchos pacientes intubados dormidos, fue algo muy feo, la verdad".

Luego de que el secretario de Salud explicara cómo se coloca el tubo en la traquea, que se sujeta a la piel con una cinta, Isaac mostró las heridas que aún prevalecen en sus mejillas y que se desvanecerán con el tiempo.

Por otro lado, los padres de Isaac indicaron que ellos sólo presentaron síntomas leves, mientras que su hijo "por la desesperación" e inconscientemente se arrancó el tubo que lo ayudaba a respirar mejor.

Y en un breve mensaje la medre destacó "quien no cree en esta enfermedad, es real y yo lo viví con mi hijo; fue una experiencia muy fea, muy dolorosa que no quisiera que nadie viviera lo que sentimos nosotros como padres".

Pues "por la gravedad me decían que él tenía muchas probabilidades de fallecer; sus probabilidades de vivir eran menos que de morir".

