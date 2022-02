Estafas de romance; usuarios perdieron 547 mdd en 2021

El éxito del documental de Netflix “El estafador de Tinder” ha iniciado el debate sobre uno de los delitos más populares que se comete en aplicaciones y redes sociales. De acuerdo con la Federal Trade Comission (FTC), durante 2021 las estafas de romance fueron las más populares en Internet.

Tan sólo en el año pasado, Estados Unidos reportó un aumento del 80% en este rubro, lo cual implicó la cifra récord de 547 millones de dólares en pérdidas por este delito, explica la FTC.

En México, las víctimas de estafas de romance en redes sociales oscilan entre los 25 y los 40 años de edad, seguido de la población que tiene entre 13 y 25, reporta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El 60 por ciento de los reportes recibidos en la Unidad de Policía Cibernética de la SSC ha sido de mujeres y entre las estafas más denunciadas hasta el momento se encuentra el fraude nigeriano, el sexting y el ciberacoso.

Aunque estas situaciones suelen ocurrir con mayor frecuencia en aplicaciones de citas, reportes de la FTC indican que los estafadores de romances también utilizan redes sociales. De hecho, según investigaciones, un tercio de las personas que perdieron dinero señalaron que el contacto inició en Facebook o Instagram, a menudo a través de un mensaje privado inesperado.

De acuerdo con reportes de víctimas, los estafadores suelen inventar historias complejas para persuadir a las personas de que envíen montos de dinero. En 2021, las personas denunciaron que dichos sujeros solicitaban dinero para afrontar una crisis (imaginaria) de salud o financiera. Otros delincuentes fingían ser exitosos inversores en criptomonedas y usaron el pretexto del romance para convencer a la gente de realizar inversiones falsas.

Modus Operandi

Los estafadores de romance crean perfiles que parecen ser reales en las redes sociales y los usan para ponerse en contacto y convencer a víctimas potenciales, práctica que se conoce como catfishing, un término que se ha adoptado para referirse al acto de crear una identidad falsa para atraer a las personas a una relación en línea.

El estafador crea una identidad ficticia con fotos de otra persona. Se presenta como talentoso y exitoso. A menudo afirma que trabaja en el extranjero, o da una excusa similar para explicar su incapacidad para reunirse en persona.

Por lo general, los estafadores suelen hablar con la víctima potencial de manera constante, esto con la intención de apresurar la relación. Para ganarse la confianza de la gente, los delincuentes intercambian información básica, pasatiempos e intereses.

Pasado un breve periodo, los delincuentes declaran su “amor” rápidamente, advierte la FTC. Está es la señal de alerta más notoria que puede tener una potencial víctima de estos sujetos.

Una vez que la víctima entabla relación con el estafador, el o los delincuentes suelen pedir dinero a través de medios de pago rápidos que permitan el anonimato, como son las transferencias de dinero, tarjetas recargables o tarjetas de regalo.

El dato: Las personas de entre 18 y 39 años presentan el doble de probabilidades de perder dinero, en una estafa de romance, que los adultos mayores, advierte la FTC.

Tips para no caer en estafas de romance

Para evitar ser víctima de una situación de este tipo, el Gobierno de Estados Unidos recomienda no transferir dinero por ninguna situación. De igual manera, aconseja a sus ciudadanos a no compartir información personal con personas que no conozca físicamente.

La FTC pide a las personas hablar con alguien de su confianza sobre un nuevo interés romántico. Amigos o familiares podrían notar con mayor facilidad irregularidades o datos que no hagan sentido con el hecho.

Antes de aventurarse a una nueva relación, la FTC recomienda tomar las cosas con calma. Lo ideal es hacer preguntas y prestar atención a las respuestas contradictorias. A la vez, se debe realizar una búsqueda de imágenes en línea para validar la foto de perfil de la cuenta; en este caso, si las imágenes están asociadas con el nombre de otra persona o los detalles no coinciden, es una estafa.

Por su parte, la Unidad de Policía Cibernética pide a los usuarios de redes sociales mantenerse alerta de perfiles que busquen una supuesta relación de amistad o amorosa, ya que podría tratarse de un engaño.

Apps de citas, como Tinder, recomiendan a sus usuarios tener cuidado con los perfiles que abandonan el servicio de citas para comunicarse directamente por otro medio con el fin de obtener más información personal.

Además, sugiere dudar de quienes muestran expresiones exageradas y frecuentes de afecto o atención, aunado a una revisión profunda de las fotografías y perfiles que traten de contactar.

lemm.