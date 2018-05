“Me duele México”, dice Pedro Ferriz tras denunciar nuevo asalto

El periodista Pedro Ferriz de Con denunció a través de su cuenta de Twitter que nuevamente fue víctima de un asalto en la Ciudad de México, hecho en el que, detalló, le fue sustraído un reloj.

“Me duele estar en México, me duele vivir en este país, me duele todo esto, me duele profundamente mi país”, aseguró a través de una transmisión en vivo realizada a través de Periscope.

Ferriz de Con narró que circulaba en su automóvil sobre la Calzada Ignacio Zaragoza cuando un sujeto lo apuntó con un arma tipo escuadra a la cabeza.

Aseguró que pudo haber atropellado al asaltante pero decidió no hacerlo debido a que viajaba en compañía de su esposa y dos de sus nietas, a quienes, dijo, no quiere dejar una marca de violencia.

El exaspirante presidencial llamó a las autoridades, asegurando que no sabe ni le interesa quién es el Jefe de Gobierno, a recordar que no se puede gobernar con frases y precisó que es la sexta ocasión que le roban un reloj.

“Espero que tengan la suerte de que no los asalten y, si quienes me están viendo son asaltantes, espero que se pudran en el infierno” Pedro Ferriz de Con Periodista

“Tengamos conciencia de lo que viene para México, veo un panorama tremendamente difícil”, concluyó.

cms