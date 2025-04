Captan a Cuauhtémoc Blanco en parque acuático en medio de acusación de abuso

Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, fue visto este miércoles en el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor de Oaxtepec, en el municipio de Yautepec, pese a que enfrenta un proceso por el delito de violación en grado de tentativa, en agravio de su media hermana, Nidia Fabiola “N”.

Usuarios en redes sociales compartieron fotos del político y exfutbolista paseándose por el parque y disfrutando de las albercas, con todo y hielera en mano.

El ex gobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, fue captado este miércoles en el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec, en el municipio de Yautepec.



El pasado 11 de abril, Cuauhtémoc Blanco, acudió a una audiencia en los juzgados de Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en Morelos, para dar seguimiento a la denuncia que tiene en su contra y solicitar acceso a la carpeta de investigación.

Durante esta audiencia, que duró alrededor de dos horas, insistió en querer acceder a la carpeta de investigación, pero le negaron la solicitud.

Cuauhtémoc Blanco conserva fuero por decisión de Diputados

El pasado 25 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 291 votos a favor del Morena, PRI, y el Partido Verde, dar inmunidad a Cuauhtémoc Blanco, acusado de abuso sexual por su media hermana.

Tras la sesión, el presidente de la Sesión Instructora, el morenista Hugo Eric Flores Cervantes, calificó como “basura” la carpeta de investigación que la Fiscalía de Morelos integró contra de Cuauhtémoc Blanco.

Según Morena, y posteriormente el PRI, las autoridades estatales no realizaron una correcta investigación y aprobar su solicitud de desafuero sería validar vicios en el proceso.

“Lo que viene en ese expediente es pura basura, no hay ningún elemento probatorio, no hay una investigación. (...) Esa carpeta no está salvaguardando los derechos de la víctima y no tenemos facultades en la Cámara de Diputados, tampoco la Sección Instructora, para hacer una investigación. Lo digo clara y rotundamente: la carpeta que se presentó y la solicitud que se presentó era absortamente una basura“, argumentó Flores Cervantes.

El pasado 27 de marzo, con fuero constitucional, el también exfutbolista se presentó ante la Fiscalía de Morelos para, “como en la cancha”, declarar sobre el caso.

“Aquí estoy, aquí voy a seguir dando la cara. Me voy a seguir defendiendo (..) Así como lo he hecho en la cancha, aquí estoy, no me escondo”, declaró Cuauhtémoc Blanco.

