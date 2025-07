Julio César Chávez Jr. tendrá su primera audiencia este lunes; se le han negado cinco amparos: FGR

El boxeador Julio César Chávez Jr. enfrentará su primera audiencia para definir su situación legal mañana lunes, informó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

“El abogado de esta persona señaló públicamente que el día lunes, mañana, van a tener una audiencia, y de lo que salga de esa audiencia vamos a tener preparada toda la información”, explicó Gertz Manero.

Señaló que han sido promovidos al menos cinco amparos a nombre de Julio César Chávez Jr. con el objetivo de evitar su detención al momento de ser entregado a las autoridades mexicanas. Sin embargo, ninguno ha sido concedido, ya que el exboxeador aún no se encuentra bajo custodia oficial en el país.

“El amparo no procede porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder”, señaló el fiscal Alejandro Gertz Manero durante una conferencia de prensa. “Están solicitando un amparo para que no se le detenga. No hemos dado el amparo porque no aplica”, insistió.

Gertz Manero detalló que la orden de aprehensión contra Chávez Jr. fue emitida en 2023 como parte de una carpeta judicializada en México por presuntos vínculos con delincuencia organizada, tráfico de personas, armas y drogas, derivada de una denuncia presentada por el Departamento del Interior de Estados Unidos desde 2019.

El fiscal subrayó que, pese a la existencia de dicha orden, Chávez Jr. ingresó legalmente a territorio estadounidense con visa de turista, estableció su residencia, contrajo matrimonio y vivió “libre y absolutamente” bajo protección de las leyes estadounidenses.

“Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión”, afirmó. “El mismo padre de esta persona declaró que vivía en Estados Unidos protegido por sus leyes, cuando sabían que había una orden”.

Según Gertz, el gobierno mexicano solicitó formalmente su entrega desde el año pasado, sin respuesta efectiva hasta que autoridades norteamericanas finalmente detuvieron al hijo del exboxeador. No obstante, aún no se define la fecha ni el punto de entrega, aunque se espera que este lunes se realice una audiencia clave en Estados Unidos.

