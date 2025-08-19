Nos sostenemos en nuestra nota: ABC sobre reporte de mudanza de Müller; no niega que lo hará, aclara

David Yagüa, jefe de sección del diario ABC, aseguró que su medio se sostiene en su nota sobre Gutiérrez Müller.

Un vocero del diario ABC, el cual publicó que Beatriz Gutiérrez Müller estaba en proceso de mudarse a España, aseguró que, pese a que la aludida negó los hechos, su medio sostiene la información difundida debido a que está respaldada en fuentes confiables.

En entrevista con Azucena Uresti, David Yagüe, periodista y jefe de sección del diario español ABC, aclaró que la nota en la cual se asegura que Gutiérrez Müller estaba en proceso de instalarse en un lujoso barrio en Madrid, España, fue publicada después de una rigurosa revisión de fuentes, por lo que desestimó que ella haya negado la información.

Gutiérrez Müller respondió a noticia del medio ABC. ı Foto: Cuartoscuro

“Somos un diario con una larga tradición periodística en España. Nosotros no nos lanzamos a publicar hasta que no tenemos una confirmación de un nivel alto”, aseguró Yagüe, quien, también, ante la pregunta de la periodista, afirmó que su medio se sostiene en lo escrito .

“Nosotros seguimos afines a nuestras fuentes porque son fuentes que ya nos han demostrado viabilidad antes y de momento no tenemos ningún motivo para dudar de ellas”, abundó el jefe de sección.

Beatriz Gutiérrez Müller amagó con denunciar a ABC por difamación. ı Foto: Cuartoscuro

Además, Yagüe afirmó que ABC ha seguido trabajando sobre la información, especialmente debido a que, dijo, Gutiérrez Müller en ningún momento negó que se fuera a mudar a España en el futuro .

“Ella no niega que en un futuro vaya a mudarse. En su carta habla en presente y en pasado”, aseguró el comunicador, en referencia a la respuesta por escrito que publicó Gutiérrez Müller en sus redes sociales, en donde respondió a la información publicada por ABC.

Finalmente, Yagüe fue cuestionado sobre su opinión ante la intención de Beatriz Gutiérrez Müller de denunciar al diario ABC por difamación, y dijo que no le corresponde al medio opinar sobre las acciones de la diplomática, aunque sí se están preparando.

“Eso es una decisión que tendrá que tomar ella, yo no le puedo recomendar. Pero nosotros hemos hecho un trabajo honesto, basado en fuentes fiables”, afirmó Yagüe a Uresti.

En el mismo sentido, Yagüe afirmó que se están buscando documentos para sustentar lo publicado en su medio, pero remarcó que esto es una labor “difícil”.

“Es verdad que nos reclama documentos, pero esos documentos son difíciles de conseguir por la delicada situación y por el personaje, porque es un personaje importante. Pero seguimos trabajando en ello”, concluyó.

El fin de semana, el diario ABC publicó que Beatriz Gutiérrez Müller estaba en proceso de instalarse en un lujoso barrio en Madrid, España, junto con su hijo Jesús Ernesto. Ante esto, publicó una carta donde aclaró que no se estaba yendo a vivir “a ningún lado”, y acusó al medio de emprender campaña de mentiras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am