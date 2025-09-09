Oposición en el Senado exige investigar a AMLO por huachicol fiscal

Sesión del Senado de la República, en una fotografía ilustrativa.

El “huachicol fiscal” que involucra presunta corrupción en la Secretaría de Marina (Semar) desató un nuevo choque político en el Senado de la República, donde la oposición exigió indagar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que Morena pidió esperar las investigaciones.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, acusó al exmandatario de haber mentido cuando aseguraba que la corrupción había terminado: “Nos engañó. No solo no se había acabado la corrupción, sino que ésta llegó a los más altos niveles de su gobierno. Está documentado que hubo colusión de funcionarios de Morena con el crimen organizado , en este caso el huachicol fiscal”, afirmó.

Desde el oficialismo, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, llamó a la cautela y defendió la secrecía de las pesquisas.

“Primero, el fiscal y el Ministerio Público están obligados a guardar la secrecía de las investigaciones; hay que esperar y seguramente se investigará, en todos los casos, hasta las últimas consecuencias”, dijo.

Sobre la insistencia de la oposición, López Hernández ironizó: “eso pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica, a ver si se les hace el milagro”.

En la misma línea, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, subrayó que “se tiene que castigar y esa sería la diferencia”. Insistió en que el combate a la corrupción no es solo un lema, sino un principio de acción.

“No mentir, no robar y no traicionar no es un simple lema, sino que se trata de castigar a quienes estén involucrados en algún delito”, señaló, y destacó que las indagatorias deben llegar hasta donde sea necesario , con el objetivo de esclarecer los casos y garantizar que quienes cometan delitos paguen las consecuencias, “tope donde tope”.

La priista Carolina Viggiano señaló que “con López Obrador surgió el huachicol fiscal y él lo sabía. Además, colocó a los militares en tareas altamente corrompibles, exponiendo a una de las instituciones más respetadas de México”.

Aseguró incluso que los recursos pudieron haber financiado campañas electorales de Morena. “Tiene que ser investigado el expresidente López Obrador, sin duda”, remató.

