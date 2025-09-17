Puente de La Concordia

La pipa de gas se golpeó contra muros de contención antes de explotar en el Puente de La Concordia: Fiscalía de la CDMX

La Fiscalía de la CDMX reveló que la pipa de gas LP que explotó en el Puente de La Concordia se impactó dos veces antes de la explosión

Explosión se dió tras choque con muros de carga, afirma la Fiscalía
La pipa de gas LP que explotó en Iztapalapa el 10 de septiembre iba de Tuxpan hacia Tláhuac y perdió el control al incorporarse a la autopista México-Puebla. La expansión del gas fugado fue de 180 metros, informó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

En conferencia de prensa, la fiscal capitalina precisó que, al entrar en la curva de la vía de incorporación, el vehículo que trasladaba más de 50 mil litros de gas LP perdió el control y se impactó al menos en dos ocasiones.

El vehículo perdió el control y se impactó contra el muro de contención exterior. Inmediatamente después cambió de dirección y tuvo un segundo impacto con el muro de contención interior
Bertha Alcalde Luján

Detalló que en ese lapso fue cuando se pudo observar la volcadura de la pipa de gas. Además, precisó que este vehículo presentó un golpe en la parte frontal izquierda, que fue el que provocó una fractura de aproximadamente 40 centímetros por la cuál se dio la fuga de gas que podemos observar en los videos.

El diámetro de expansión de gas previo a la explosión fue de 180 metros. Sabemos que en esa área se generó la chispa que detonó el incendio. Es de destacar que la fractura se generó por un golpe con un objeto rígido que pudiera ser una parte del camión, o restos del muro de contención
Bertha Alcalde Luján

Puntualizó que los detalles forman parte de las investigaciones periciales que se encuentran en curso, y que los resultados que estas arrojen se harán públicos posteriormente.

Victimas tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

Además de esto, la fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, reconoció que aún no se han identificado a dos personas víctimas por la explosión en la alcaldía Iztapalapa. Debido a esto, la fiscal pide ayuda a la población para lograr su identificación.

De igual forma, el gobierno capitalino está evaluando el traslado a Estados Unidos de otros seis menores de edad que actualmente se encuentran hospitalizados por la explosión en el Puente de La Concordia, indicó la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se han otorgado apoyos iniciales de 20 a 50 mil pesos a los familiares de las víctimas.

