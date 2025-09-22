‘Se está haciendo todo lo que está en nuestras manos’, asegura Sheinbaum por nuevo caso de gusano barrenador

Tras detectarse un nuevo caso de gusano barrenador, más cercano a la frontera con Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que ya se han tomado las medidas necesarias para contener la plaga.

Al cierre de la noche de este domingo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) dio a conocer la identificación de un nuevo caso de esta plaga en Sabinas Hidalgo, en el estado de Nuevo León, alrededor de 112 kilómetros de distancia (70 millas) de la frontera entre ambas naciones, motivo por el que este caso fue catalogado como el de mayor amenaza hasta ahora.

Por significar esto una extensión de la infestación, las autoridades norteamericanas no descartaron frenar la colaboración mostrada hasta ahora con nuestro país.

Ganado contaminado con la plaga del gusano barrenador Foto›AP

Al respecto, la mandataria federal recordó que, como parte de la cooperación entre ambas naciones para atender este problema, técnicos estadounidenses viajaron a México para elaborar un dictamen sobre las medidas aplicadas para frenar la plaga y se está a la espera de conocer lo que resuelvan.

De acuerdo con lo informado hasta ahora por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, en esta revisión se ha encontrado que México ha tomado las medidas a su alcance para detener el avance.

“Están por dar su determinación. Encontraron, hasta donde me informa el secretario Berdegué, pues que se está haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar mayor contaminación del gusano barrenador y están por emitir próximamente su dictamen”, dijo.

En este contexto, Sheinbaum Pardo reiteró el llamado hecho semanas atrás para pedir a Estados Unidos que tome decisiones con evidencias y las transparente.

“Lo importante aquí es que (hay) un acuerdo con el gobierno de los Estados, que no fuera discrecional la decisión de abrir o cerrar la frontera, sino que fuera con base en una serie de indicadores técnicos y eso lo aceptaron y es lo que está por definirse en unos días”, declaró.

