Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Esta es la fecha EXACTA para inscribirte y recibir 5,800 pesos bimestrales

El próximo periodo de inscripción para la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro será a partir del primero de octubre.

Esta beca tiene como objetivo apoyar y respaldar las personas que se encuentren estudiando un nivel superior, para que estos puedan concluir sus estudios.

Este beneficio será otorgado durante cinco bimestres, con un máximo de 45 mensualidades.

En caso de que la carrera que esté cursando la persona beneficiaria de este programa sea medicina, ese apoyo puede extender hasta 55 mensualidades.

Del primero al 15 de octubre el registro para esta beca estará abierto en línea.

Este apoyo económico consiste en 5 mil 800 pesos que serán depositados de manera bimestral a alumnas y alumnos de educación superior de licenciatura, nivel técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas.

👩‍🎓👨‍🎓 La #Beca de Educación Superior #JóvenesEscribiendoElFuturo otorga 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de instituciones públicas en nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado. 🏫



👉 Para más información, visita: https://t.co/44i1RCoeN2 pic.twitter.com/p97yIaGZLq — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 23, 2025

¿Cómo pedir la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro? ı Foto: Especial

¿Cómo pedir la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Para poder recibir el apoyo económico de 5 mil 800 pesos bimestrales de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención.

En caso de ser estudiante de una escuela susceptible de atención, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes:

Haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica.

Tener bajos ingresos y máximo 29 años de edad.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

Las escuelas prioritarias son las universidades interculturales; las escuelas normales indígenas de educación intercultural y rural; una Universidad para el Bienestar Benito Juárez; la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, la Universidad de la Salud de Puebla, la Universidad de Lenguas Indígenas de México, las que son clasificadas como escuela de interés y las que están ubicadas en localidades prioritarias.

Las escuelas susceptibles son aquellas que no se ubican en una localidad prioritaria. En caso de que la persona interesada en recibir este apoyo económico provenga de una escuela susceptible se tomarán algunos criterios de priorización como ser mujer u hombre indígenas o afromexicanos, estar sujetos a un estudio de ingreso mensual per cápita, o ser persona en calidad de víctima.

La solicitud de la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro se realiza en la página oficial de las Becas Benito Juárez, y la deben realizar estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes de continuidad.

Para solicitar la beca debes seguir seis pasos:

Ingresar a la página oficial de Becas Benito Juárez y crea una cuenta. Poner tu información personal y la información de tu domicilio. Verificar que tu información se correcta, y posteriormente activar tu Ficha Escolar. En caso de que tu información no sea correcta, debes corregirla en tu plantel. Si tu información es correcta, debes seleccionar la opción Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, y dar clic en el apartado “Solicitar beca”. Posterior a esto debes llenar el cuestionario que te aparecerá. Una vez que completes estos pasos, debes descargar el comprobante de solicitud.