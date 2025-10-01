Lluvia en oriente fue ‘histórica’ y por cambio climático; darán 8 mil pesos a damnificados

Hoy comenzará la entrega de apoyos por ocho mil pesos para las familias que resultaron afectadas este fin de semana por las fuertes lluvias en el oriente del Valle de México y que fueron catalogadas como atípicas e históricas y atribuidas, por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al cambio climático.

“Son momentos en el mundo, una situación que se vive cada vez de manera más intensa, que no siempre son más lluvias, a veces es sequía, a veces son lluvias. Pero la intensidad de estos fenómenos meteorológicos aumenta debido al cambio climático. Por eso hemos visto esto en muchos otros lugares. Y lo importante es que estamos actuando responsablemente en la atención a la emergencia, en el apoyo a la ciudadanía y en obras adicionales que tenemos que hacer para mejorar el desalojo de agua en la zona metropolitana”, dijo durante su conferencia.

El titular de Conagua, Efraín Morales, reiteró que se trató de una de las lluvias más fuertes en el Valle de México, al registrarse precipitaciones de hasta 91 mm. Las demarcaciones más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac y Nezahualcóyotl.

Al subrayar que este último fue el registró las inundaciones mayores, mencionó que en el operativo participaron mil 534 personas, en donde los primeros respondientes fueron municipios aledaños como Chalco.

Mencionó que a las 04:20 horas de esta mañana terminó de desalojar el agua, por lo que ahora continuarán las labores de limpieza de casas y calles.

Remarcó que ya comenzaron los análisis de la zona para planificar la solución que se le dará a fin de que no vuelva a ocurrir una inundación con estas dimensiones.

Explicó que una de las mayores afectaciones se identificó en el Colector Vicente Villada, en el que se encontraron contrapendientes que hace que el agua no pueda seguir su cauce y termina por regresarse a las colonias; además, se identificaron obstrucciones o colapsos, que será sobre lo que se trabajará para mejorar el flujo en el sistema de drenaje.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, remarcó que se trató de una lluvia atípica e histórica en cuanto a la capital, pues el promedio de precipitaciones de 135 mm que se registran en septiembre de cada año fue rebasado por mucho al llegar a 246 mm en este 2025.

Precisó que los niveles de la inundación en las zonas afectadas fueron desde los 15 mm hasta 1.50 metros, identificándose entre las causas a los hundimientos diferenciales que hay al ser este punto el de mayor hundimiento en la capital, frente a lo cual la infraestructura queda rebasada y que ahora hay que cambiar.

Precisó que la Federación y el Gobierno capitalino invertirán cien millones de pesos para asistir a la población.

“La gente perdió lo básico, estufas, refrigeradores, camas, etc. Entonces a partir de hoy estaremos haciendo la entrega directa a las personas afectadas. Después llegará el seguro que tiene la CDMX para estos problemas”, dijo.

En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez detalló que las mayores afectaciones fueron en seis colonias en Nezahualcóyotl. Hay 36 escuelas afectadas, pero en 12 se enfrenta una situación mayor, en donde se realizarán las acciones primordiales para rehabilitarlas.

En cuanto a los apoyos a la población, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que el censo se aplicó a casas y negocios para identificar los daños y pérdidas en viviendas, servicios y enseres.

El pago del apoyo iniciará este miércoles 1 de octubre, que consistirá en la entrega de ocho mil pesos para las labores de limpieza a las familias que ya fueron censadas y a quienes se les entregó un cintillo que habrán de presentar para recibir los recursos.

Aclaró que aún no concluye el censo, pero se inició la dispersión del apoyo porque así lo ordenó la mandataria; sin embargo, se continuará levantando el registro entre la comunidad afectada.

