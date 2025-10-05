Saúl Monreal insiste en aspiración por gubernatura de Zacatecas; no descarta opciones fuera de Morena

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, mantiene su aspiración a ser candidato por la gubernatura de Zacatecas, a pesar de que su partido realizó reformas para erradicar prácticas de nepotismo en su interior.

El 4 de mayo, el consejo nacional de Morena avaló cambios a sus normas a partir de una carta que envió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para evitar, entre otros puntos, que las candidaturas a cargos de elección popular se quedarán entre grupos de una misma familia.

A pesar de que la gubernatura de Zacatecas ya pasó por manos de sus hermanos, Ricardo Monreal, senador de Morena, y David Monreal, actual mandatario estatal, el exalcalde de Fresnillo dijo mantener su interés en conseguir el mismo cargo.

Los hermanos Saúl y Ricardo Monreal. ı Foto: Especial

“He dicho que ‘el que respira, aspira’. Mi aspiración sigue intacta y firme”, declaró este domingo en entrevista al acudir al informe de Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México.

Al consultarle si ya está en busca de apoyo de otros partidos políticos para conseguir la candidatura que Morena no le daría, de acuerdo con la reforma de mayo, dijo que por el momento no lo ha hecho, pues esperara a que se defina la ruta de cara a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, entre ellas Zacatecas.

“Todavía no. Vamos a dar la lucha al interior de Morena, vamos a esperar los tiempos que marque el estatuto y que marque el mismo proceso electoral local, que es aproximadamente el próximo año.

“¿Si le pidiera del PRI, o el PAN impulsarlo?”, lo cuestionaron.

“ Vamos a analizarlo, vamos a verlo ”, respondió.

Refirió que si el proceso dentro del partido guinda no le parece transparente, evaluará su decisión.

“¿O sea, no queda descartado?”, le preguntaron.

“Digo, no hay ninguna... Va a depender del proceso que se lleve en Morena. Si vemos que hay un proceso que no es transparente, que no es incluyente, se tendrá que ver la situación y vamos a estar muy atentos”, respondió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr