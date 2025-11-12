Gutiérrez Luna denuncia que Cabeza de Vaca tiene de escoltas a policías municipales de Tamaulipas

El diputado vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, continúa beneficiándose del erario público al mantener a su servicio un costoso esquema de seguridad personal que él mismo se otorgó antes de concluir su mandato.

Gutiérrez Luna explicó que, en 2021, previo a dejar el cargo, Cabeza de Vaca reformó la Constitución local con el Árticulo 19-Bis en la que se garantizó seguridad personal a costa de los recursos públicos, que dice:

“Asimismo, con motivo de las funciones de su cargo es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”.

Posteriormente, en 2022, se autoasignó 36 policías estatales, que en su momento pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES); 36 armas de fuego y tres vehículos blindados, todo con cargo al presupuesto del Estado.

Exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca ı Foto: larazondemexico

El legislador detalló que dicho esquema representa un gasto mensual de más de 1 millón 750 mil pesos, considerando: un sueldo bruto de 36 policías estatales: $1,296,000.00

Denunció que para armas y mantenimiento ha designado $108,000.00, además de la renta de 3 vehículos blindados: $300,000.00.

“En total, este gasto equivale a más de 63 millones de pesos desde septiembre de 2022 a la fecha”, dijo.

Y mencionó que es “inconcebible que los policías custodien a un prófugo que vive en McAllen, tiene ordenes de aprehensión y ficha roja de la Interpol, cuando deberían estar cuidando al pueblo de gente como él. Es un abuso y un acto de cinismo”, sostuvo Gutiérrez Luna.

Recordó que se han intentado varias acciones para que deje de abusar de los recursos de los tamaulipecos, sin embargo, Cabeza de Vaca se ha amparado una y otra vez siendo protegido por jueces federales de Reynosa para continuar con su protección y seguridad personalizada.

“Estas aberraciones evidencian el patrón de abuso y simulación con el que actuó el exgobernador”, finalizó.

Sergio Gutiérrez Luna ı Foto: Cámara de Diputados

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT