“Gobierno y pueblo son invencibles”: CSP tras marcha Z; condena violencia

En el contexto de la marcha de la Generación Z, que se dio el sábado pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que hay sectores que quieren provocar violencia, ante la cual el gobierno y la población se oponen y construyen la paz, porque juntos son “invencibles” y, además, su mandato cuenta con una aprobación alta.

Al encabezar el arranque para la construcción de la primera planta procesadora de Chocolate Bienestar, en el estado de Tabasco, la mandataria federal aseguró que el alto nivel de aprobación con el que cuenta su administración deriva de la respuesta que se ha dado a la ciudadanía ante sus demandas y ante la cual, afirmó, “no hay divorcio”.

El Dato: El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, celebró la quinta visita de la Presidenta de México a la entidad, en la que supervisaron obras y programas sociales.

“Por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Somos uno solo, jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener. Somos invencibles, pueblo y gobierno; es invencible nuestro país, por eso es importante que lo digamos. Quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice: ‘no’. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz”, dijo.

Sheinbaum Pardo refirió que hay grupos que ya no cuentan con apoyo popular y acuden a gobiernos extranjeros para solicitar que se intervenga en territorio mexicano, ante lo que, dijo, “México es un país libre, independiente y soberano; no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”.

Tras un recuento de acusaciones electorales y políticas contra gobiernos anteriores y asegurar que esto se revirtió con la llegada de la Cuarta Transformación, la mandataria insistió en que no se apartará del trabajo hecho por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

La Presidenta Claudia Sheinbaum (c.), flanqueada por Javier May, gobernador de Tabasco, y María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, ayer. ı Foto: Especial

120 personas resultaron heridas tras la marcha de la Generación Z

“Cuando llegamos al gobierno, pensaron, soñaron algunos, que nos íbamos a separar del movimiento. Escribían en los periódicos: ‘No, la Presidenta se va a separar de López Obrador, ojalá se separe de López Obrador. La Presidenta de México es buena, pero tiene que separarse, deslindarse del presidente López Obrador’. Pero, ¿qué le dijimos? Se van a quedar con las ganas. Somos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Aquí hay unidad en la transformación”, remarcó.

En esta quinta visita por Tabasco, Sheinbaum Pardo supervisó tres acciones del Gobierno: la carretera Macuspana-Escárcega, que comenzó a enfrentar dificultades, pese a las cuales se espera concluir en dos años; también el Hospital de Cárdenas, para el cual se pidió a los ingenieros militares reiniciar su construcción y se contempla inaugurar el próximo año.

En cuanto a la Feria del Chocolate, a la que también acudió, anunció la construcción de una planta productora de cacao para trabajar junto con los productores, que tendrá una inversión inicial de 80 millones de pesos y permitirá consolidar a la entidad como la productora del mejor chocolate del mundo.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, informó que la Planta Procesadora de Chocolate Bienestar se construirá en un predio de dos hectáreas que donó el Gobierno de Tabasco.

Destacó que en el primer ciclo de acopio de cacao de este 2025 se obtuvieron 149 toneladas, fruto del trabajo de mil 300 productoras y productores, con una inversión de 31.7 millones de pesos, y estimó que al final de este nuevo ciclo se van a alcanzar las 400 toneladas con una inversión total de 88 millones.

“Como primicia ante todas y todos ustedes, les anuncio que ahora también ya tenemos la barrita golosina de 75 por ciento de cacao; contamos ya con una presentación del 50 por ciento. Pero esta tierra es tan rica y noble que seguimos avanzando para ofrecer al pueblo de México lo que se merece: los mejores productos para las y los mexicanos”, anunció Albores González.

Al respecto, la mandataria federal comentó que hay quienes no están de acuerdo con que el Gobierno se acerque a trabajar con ellos, a pesar de lo cual se ha conseguido concretar proyectos como este, con el que se han dado mejores precios a los productores para superar etapas en las que el trabajo del cacao fue abandonado por los jóvenes, debido al bajo precio al que se les pagaba.

“El objetivo es que las familias vivan bien de la producción y la transformación del cacao. Que la venta del chocolate de calidad, a través de distintos esquemas y particularmente ayudando con alimentación para el bienestar, tenga la posibilidad de tener buenos ingresos para las familias de Tabasco… El mejor chocolate del mundo es el de Tabasco”, dijo Sheinbaum Pardo.

Comentó que el objetivo no es sustituir el mercado de chocolate, pero sí garantizar que la producción de esta planta siga adelante y ofrecer a la población un chocolate de mejor calidad.

“Pero garantizamos el mercado en general de otras empresas transnacionales que venden chocolate, pues claro que no. Pero sí garantizamos que más familias de Tabasco siembren el cacao, vivan con bienestar y que el pueblo de México pueda alimentarse, si así lo desea, con chocolate de buena calidad. ¿Quién puede criticar eso? Nadie”, declaró.

En su mensaje, la mandataria aseguró que la administración “va bien” y que se mantendrán los programas de Bienestar, así como el aumento salarial y el empleo.

Respecto a este último punto, destacó que en octubre de 2025 se alcanzaron las cifras más altas de empleo en la historia del país.

“Estamos en el nivel más alto de empleo formal de toda la historia de nuestro país. Y vamos a estar mejor. Y vamos a estar mejor porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Aquí tenemos en la mente, en el corazón y en la historia, tres principios: nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Tabasco ni al pueblo de México”, expresó.

Sheinbaum Pardo también mencionó que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó sus niveles máximos.

“Intentos de sembrar el caos van a fracasar”

Por Fernanda Rangel

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó los hechos violentos registrados durante la marcha del sábado de la denominada Generación Z —que dejó 14 policías hospitalizados y más de 10 civiles heridos—, y subrayó que “los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar, no vamos a caer en ninguna provocación”.

“Nuestra ciudad, que es pacifista, nunca aceptará la violencia en las calles y los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar, no vamos a caer en ninguna provocación. Invitamos, convocamos y exhortamos a todas y todos a expresarse siempre de manera pacífica. La ruta siempre es la paz, el camino tendrá que ser la democracia”, señaló.

El Dato: Brugada Molina aseguró que “en esta ciudad defendemos con absoluta convicción los derechos y libertades. Aquí toda expresión y manifestación pública tiene cabida”.

En conferencia, la mandataria afirmó que la capital del país es “una ciudad de derechos y libertades”, donde las manifestaciones son bienvenidas siempre que se ejerzan de forma pacífica. Sostuvo que el Gobierno de la CDMX rechaza “enérgicamente” las agresiones ocurridas durante la protesta, que encabezaron grupos radicales; además, advirtió que quienes hayan cometido delitos deberán responder ante las autoridades.

Esto, porque durante la manifestación diversas personas, la mayoría con el rostro cubierto, incitaron a actos violentos y a las agresiones físicas contra los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que estaban en el Zócalo capitalino.

El lugar fue escenario de los disturbios, pues los sujetos agresores comenzaron a aventar distintos objetos a los uniformados y algunos les quitaron sus escudos.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Captura de video

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que, mientras los agentes se cubren de las agresiones, diversos sujetos jalan hasta su lugar a un policía, lo despojan de su escudo y comienzan a golpearlo en el suelo; incluso un hombre lo golpea varias veces con su pinza cortapernos, la cual es usada para romper candados o cadenas.

Previo a la reapertura del último tramo de la Línea 1 del Metro, Brugada Molina reconoció el trabajo de los policías y deseó pronta recuperación a los agentes de la SSC lesionados. Señaló que detrás de la violencia hubo grupos contrarios a la Cuarta Transformación y llamó a preguntarse si ésa será la forma en que participarán políticamente quienes no comparten el proyecto de su administración.

La morenista reiteró que su administración no responderá con represión, pero sí garantizará la aplicación de la ley cuando sea necesario. “A todos les garantizamos la paz”, subrayó.

El pasado 13 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la legitimidad de la protesta, pues exhibió que ésta fue organizada e impulsada por políticos, partidos y empresarios de derecha que no nacieron entre los años 1997 y 2000 para pertenecer a dicho grupo de edad.

“O sea, vean quién está convocando, cómo se construyó la convocatoria, porque, incluso, los jóvenes que tenían las cuentas de Generación Z se deslindaron de la manifestación”, expresó la mandataria federal.

Al respecto, el coordinador de Infomedia, Miguel Ángel Elorza Vázquez, expuso que el impulso de la protesta fue pagado por la derecha y que fue impulsada por cuentas de redes sociales operadas desde el extranjero.

Entre los políticos de derecha que presuntamente promovieron la protesta destacan la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega; el expresidente Vicente Fox Quesada, y el empresario Claudio X. González. A éstos se sumaron páginas de organizaciones como la Marea Rosa, ligadas a dichos personajes.

LA ATENCIÓN. El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, visitó ayer a los 14 policías hospitalizados luego de resultar heridos en la protesta del sábado.

La SSC informó que el funcionario capitalino reiteró que, en ese momento, es importante la recuperación y la atención médica a los uniformados; además, aclaró que, si alguno merece una rehabilitación, esta será cubierta por la dependencia.

Vázquez Camacho reconoció a los policías heridos su valentía para hacer frente a quienes trataron de atentar en contra de sus vidas.

Monreal pide expresarse en las urnas

Por Redacción

Tras la manifestación de la Generación Z y enfrentamientos que hubo entre asistentes y policías, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que las urnas son la vía pacífica para expresar la inconformidad del pueblo.

En un videomensaje publicado en sus redes sociales, el legislador opinó que no hay motivo para que la violencia se encuentre por encima de la razón; “eso es lo preocupante y tenemos que evitarlo; ahí están las urnas, ahí está la vía electoral, ahí está la vía pacífica, para expresar en ellas nuestra inconformidad social o nuestra inconformidad política”.

“Toda manifestación es permitida por la ley. Toda libertad para expresar, para reunir, para opinar, para escribir está garantizada por la Constitución. Por eso no tiene ninguna razón que la violencia se sitúe por encima de la razón.

“Eso es lo preocupante y tenemos que evitarlo. Ahí están las urnas, ahí está la vía electoral, ahí está la vía pacífica para expresar en ellas nuestra inconformidad social o nuestra inconformidad política”, dijo.

El zacatecano se pronunció en respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al describirla como una “mujer humanista”.

“Una persona con una gran capacidad y tolerancia y que tenemos que aceptar que su conducción es correcta, es legítima y es oportuna”, dijo.

“Vamos a caminar todos juntos y vamos a intentar construir un México más democrático, más libre, más tolerante, con todas las expresiones, aun las que no coinciden con nosotros”, exhortó el diputado.

Góbers y 4T repudian violencia en marcha Z

› Por Yulia Bonilla

En repudio a los hechos violentos ocurridos durante la marcha de la Generación Z, Morena acusó de que se trató de una movilización para obstaculizar al actual Gobierno, pero con la que se mostró desesperación al no contar con la cantidad de participantes esperada y entre los cuales, aseguró, casi no hubo jóvenes y su supuesta participación fue un “invento”.

Además, los bloques de la 4T en el Congreso de la Unión y las y los 24 mandatarios estatales cerraron filas en torno al Gobierno de la Presidenta.

El Dato: La Presidenta presentó un informe en el que asociaba el movimiento de la Generación Z a una campaña internacional en redes promovida por opositores y empresarios.

Durante una asamblea seccional en la Ciudad de México (CDMX), la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó la marcha de este sábado porque, a pesar de tratarse de un movimiento que se compone únicamente por jóvenes, se involucraron políticos y opositores como Vicente Fox, Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza.

“¿Fueron jóvenes? ¿Vieron ustedes algunas imágenes? No había jóvenes. Aquí, a lo mejor ustedes son de la Generación Z; no había jóvenes. Si bien les va, el 10 por ciento de los que acudieron ahí eran jóvenes. No había jóvenes, era un invento, los mismos de siempre, sin jóvenes… Entonces, quieren ir poniéndole piedritas a nuestro proyecto”, criticó.

Luisa María Alcalde, ayer, durante el Comité Seccional en Coyoacán. ı Foto: Especial

Alcalde acusó que la convocatoria fue “magnificada”, porque la cantidad de asistentes no superó, por ejemplo, las cifras registradas en las marchas que encabezó el expresidente López Obrador.

En los enfrentamientos entre manifestantes y policías hubo “provocaciones” que mostraron “desesperación”, dijo.

“Lo que vimos de provocaciones, agresiones a los propios policías, a patadas en el piso, ponen en evidencia que se vieron desesperados. Cuando vieron que la gente no salió y que era todo un montaje, entonces optaron y apostaron por la violencia. Y eso representa la violencia”, señaló.

Las bancadas del bloque de la 4T en el Congreso de la Unión también expresaron su rechazo a lo ocurrido, no sólo por lo hecho contra bienes públicos, sino también por las expresiones misóginas y que llamaron a más violencia.

“Nunca cuestionaremos el derecho a protestar para fortalecer la democracia mexicana… pero estos hechos nunca justifican poner en riesgo la vida de nadie ni el orden común. La violencia que orquestó un grupo muy focalizado no tenía como objeto ejercer el derecho de manifestación, sino provocar”, dijeron los diputados de Morena, PT y PVEM.

Entretanto, los senadores de la 4T también dijeron que no se trata de desacreditar una manifestación, pero consideraron que lo ocurrido este sábado “evidencia los intereses de la ultraderecha” para promover “discursos de odio y recurrir a la violencia para polarizar”.

Ambos grupos legislativos expresaron respaldo a la Presidenta Sheinbaum y su plan para pacificar al país.

Lo mismo hicieron el sábado las gobernadoras y los gobernadores de Morena, quienes condenaron las agresiones registradas y se dijeron “preocupados por la posible presencia de actores políticos con intereses ajenos al bienestar común, cuya intervención puede distorsionar las legítimas expresiones”.

En un desplegado firmado por los 24 mandatarios afines al partido guinda, señalaron que las movilizaciones deben permanecer libres de influencias que desvíen su propósito y se mantengan orientadas al bien público que garanticen su derecho de forma pacífica.

Denuncian represión del Gobierno

› Por Fernanda Rangel

El Frente Cívico Nacional (FCN) acusó represión al final de la movilización realizada el sábado 15 de noviembre por la autodenominada “Generación Z” en el Zócalo de la Ciudad de México.

En un comunicado, señaló que la marcha fue encabezada por la abuela de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, y por el diputado independiente de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, del “Movimiento del Sombrero”.

#ULTIMAHORA| ¿A qué le tienen tanto miedo, por qué utilizar de manera tan violenta a la fuerza pública en contra de ciudadanos, por qué tanta aversión a una movilización ciudadana pacífica?

El régimen reprimió a familias, periodistas y jóvenes.

El régimen reprimió a familias, periodistas y jóvenes. No le temen a las piedras, le temen… pic.twitter.com/HDA4r6qvoK — Frente Cívico Nacional (@FCN_mx) November 16, 2025

La organización afirmó que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arremetieron contra asistentes que, asegura, no estaban involucrados en los hechos violentos registrados al cierre de la movilización.

También señaló que 24 gobernadores afines al gobierno federal emitieron posicionamientos condenando la violencia ocurrida, pero no el homicidio de Manzo, hecho que, según el Frente Cívico Nacional, fue uno de los motivos de las protestas convocadas ese día en varias ciudades.

También acusó un intento de “descalificar, minimizar y reprimir” la movilización mediante referencias a la edad de los manifestantes, burlas y campañas en redes sociales contra personas que participaron en la marcha.

En el comunicado, la organización planteó preguntas sobre el uso de la fuerza pública y cuestionó las calumnias y descalificaciones hacia los asistentes.

Asimismo, indicó que continuarán manifestándose cada vez que consideren que hay abusos de gobierno, corrupción, impunidad o afectaciones a la democracia.

Alistan nueva marcha de la Generación Z

Tras la movilización del sábado 15 de noviembre, el movimiento de la llamada “Generación Z” prepara una nueva marcha para el jueves 20 de noviembre, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer los detalles de la ruta ni los puntos de concentración.

“¡Se repite la marcha! 20 de noviembre CDMX, 11 am. México no se rinde. Mexicanos al grito de guerra, ¡Gen Z no se rinde!”, publicó la cuenta oficial del movimiento en redes sociales, donde únicamente se confirmó la hora del arranque.

La nueva movilización coincidirá con el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Aunque las autoridades aún no han difundido el itinerario de la conmemoración, en años anteriores el recorrido ha iniciado entre las 09:00 y las 11:00 horas.

📢 GENERACIÓN Z MÉXICO CONVOCA:



Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre.#generaciónz #generaciónzméxico pic.twitter.com/14L3LX2gHZ — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 16, 2025

Con información de Ángel Molina.

