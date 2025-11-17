… Y en oposición acusan represión

Un aspecto de la marcha de la Generación Z, el 15 de noviembre de 2025

La marcha de Generación Z realizada este sábado, con la que se expresó rechazo al Gobierno federal y a los episodios de inseguridad ocurridos en semanas recientes, fue considerada “esperanza pura” por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el cual además calificó que la reacción de las autoridades fue muestra del “miedo del oficialismo ante una generación que ya despertó”.

En un pronunciamiento de este domingo, Jorge Romero Herrera, dirigente del partido opositor al movimiento político de la Cuarta Transformación, dijo que la protesta del 15 de noviembre expuso que la población joven ya no admite vivir con miedo y que no se callará para defender al país.

La represión confirma el miedo del oficialismo ante una generación que ya despertó… ‘Lo que vimos en las calles es esperanza pura. Miles de jóvenes que ya no aceptan vivir con miedo ni bajo un gobierno que les miente todos los días. Esa generación no se va a dejar callar, está lista para defender a México’ Jorge Romero, dirigente nacional del PAN



Al mencionar que durante la protesta se lanzó gas y hubo expresiones de violencia contra los manifestantes, sostuvo que fue una conducción “autoritaria”.

Salieron a las calles cansados de la inseguridad, del autoritarismo y de un gobierno que ha normalizado la violencia. Marcharon para decir basta. Y la respuesta del Estado fue reprimirlos. Eso habla de un gobierno que teme a su propia juventud Jorge Romero, dirigente nacional del PAN



En este contexto, habló del relanzamiento de su partido y aseguró que los jóvenes se han comenzado a sumar de manera “masiva”, por medio de la aplicación habilitada para conseguir que el partido tenga más afiliados.

Romero Herrera también hizo un llamado referente a que esta movilización no se detenga y se mantengan las protestas. “Que lo que despertó ayer sea el inicio de un movimiento que cambie la historia. Los jóvenes no solo son el futuro: ya son la voz que está moviendo al país”, dijo.

Por su parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, opinó que muchos de quienes salieron a marchar tienen causas legítimas para protestar y considerar que sólo la oposición es la que se inconforma es un autoengaño.

Aunque consideró que los actores políticos también tienen motivos para manifestarse, éstos deben evaluar si su presencia en una movilización sirve o no, “sobre todo cuando varios de esos actores políticos representan precisamente contra lo que la sociedad se está manifestando”.

En cuanto al Gobierno, comentó que no le corresponde a éste evaluar la legitimidad de las movilizaciones ni limitarlas.

El sábado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también respaldó la manifestación al considerar que los reclamos hechos resultan “justos” y “necesarios” y que la respuesta de las autoridades fue violenta.

“La respuesta del narcogobierno de Morena fue brutal. Golpearon a jóvenes que sólo quieren un México mejor. Los golpearon porque les tienen miedo. Porque saben que la fuerza del pueblo organizado es más poderosa que su narcorrégimen cobarde.

“Los Morenarcos han demostrado estar al servicio del crimen. Lo demuestran con hechos. A los jóvenes los enfrentan con violencia. A los delincuentes los abrazan”, dijo en redes sociales.

Generación Z convoca a nueva marcha para el 20 de noviembre

› Por Ángel Molina

Tras la movilización de este sábado, la denominada Generación Z alista una nueva marcha para el próximo jueves 20 de noviembre, en los mismos puntos donde se realizó la primera jornada. De acuerdo con la convocatoria difundida en su cuenta oficial, la movilización arrancará a las 11:00 de la mañana.

A través de redes sociales, el colectivo confirmó únicamente que la marcha se repetirá, al publicar: “¡Se repite la marcha! 20 de noviembre CDMX. México no se rinde. Mexicanos al grito de guerra, ¡Gen Z no se rinde!”.

Poco antes de la convocatoria, la Generación Z denunció represión durante la marcha del sábado: “Nos quisieron encerrar como animales, rompimos la jaula, el gobierno nos aventó a sus perros de caza… y temblaron de miedo… Una y otra vez. ¡Aquí nadie se raja! Por un país donde valga la pena quedarse”.

El Dato: Usuarios de redes sociales han llamado a que la próxima movilización se dirija a otros puntos, como el Congreso de la Unión, pero aún sin que se defina nada oficialmente.

Esta nueva movilización coincidirá con el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Aunque las autoridades no han difundido el itinerario oficial de la conmemoración, en años anteriores el recorrido ha comenzado entre las 9:00 y las 11:00 horas, por lo que ambos eventos podrían desarrollarse de manera simultánea.

Ante esta coincidencia, algunas personas afines al movimiento expresaron su preocupación: “Jóvenes, basta de arriesgarse por juegos peligrosos. Repetir la marcha del 15 de noviembre no es valentía, es imprudencia. México necesita juventud inteligente, no manipulable”.

Algunos usuarios llamaron a aplazar la movilización al señalar que “hay que esperar al siguiente mes para organizar mejor, intentaron dividir para que dejara de llegar gente, y hay que llevar más equipo para entrar si es necesario”.

Convocatoria de la Generación Z publicada en redes sociales, ayer. ı Foto: Especial

El Gobierno de la Ciudad de México estimó que en la primera marcha participaron alrededor de 17 mil personas.

En estados como Yucatán, Durango, Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas también se realizaron concentraciones convocadas por colectivos locales y grupos de jóvenes. Se prevé que la nueva convocatoria vuelva a replicarse en diversas ciudades del país.

20 personas fueron detenidas tras la movilización del sábado

Antes de la primera movilización, la organización difundió un pliego petitorio, entre los que destacan un mecanismo ciudadano de revocación para retirar del cargo a la persona titular del Poder Ejecutivo federal, también una votación extraordinaria directa, sin intervención de partidos ni del Congreso, para elegir a la persona sustituta; así como la creación de un Organismo Ciudadano de Transparencia Total y un Organismo Independiente de Auditoría, integrados por académicos, organizaciones civiles y representantes comunitarios.

La jornada del sábado estuvo marcada por momentos de tensión debido a enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez Camacho, informó que el saldo fue de 60 policías lesionados, de los cuales 40 fueron trasladados a hospitales. Además, 20 personas fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público, mientras que otras 20 fueron remitidas por faltas administrativas.

Durante la movilización de este sábado también participaron personas que se identificaron como parte del denominado “Movimiento del Sombrero”, quienes buscan manifestarse tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido hace unas semanas.

Sin embargo, la viuda del edil y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, se deslindó de estas expresiones y aseguró que el movimiento original permanece en esa comunidad michoacana.

Denuncian represión del Gobierno

› Por Fernanda Rangel

El Frente Cívico Nacional (FCN) acusó represión al final de la movilización realizada el sábado 15 de noviembre por la autodenominada “Generación Z” en el Zócalo de la Ciudad de México.

En un comunicado, señaló que la marcha fue encabezada por la abuela de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, y por el diputado independiente de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, del “Movimiento del Sombrero”.

#ULTIMAHORA| ¿A qué le tienen tanto miedo, por qué utilizar de manera tan violenta a la fuerza pública en contra de ciudadanos, por qué tanta aversión a una movilización ciudadana pacífica?

La organización afirmó que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arremetieron contra asistentes que, asegura, no estaban involucrados en los hechos violentos registrados al cierre de la movilización.

También señaló que 24 gobernadores afines al gobierno federal emitieron posicionamientos condenando la violencia ocurrida, pero no el homicidio de Manzo, hecho que, según el Frente Cívico Nacional, fue uno de los motivos de las protestas convocadas ese día en varias ciudades.

También acusó un intento de “descalificar, minimizar y reprimir” la movilización mediante referencias a la edad de los manifestantes, burlas y campañas en redes sociales contra personas que participaron en la marcha.

En el comunicado, la organización planteó preguntas sobre el uso de la fuerza pública y cuestionó las calumnias y descalificaciones hacia los asistentes.

Asimismo, indicó que continuarán manifestándose cada vez que consideren que hay abusos de gobierno, corrupción, impunidad o afectaciones a la democracia.

