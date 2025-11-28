Rubén Rocha afirma en Cuarto Informe que su gobierno en Sinaloa se rige por tres ejes

Rubén Rocha este viernes en el Congreso de Sinaloa.

Este viernes, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emite ante diputados de la entidad su Cuarto Informe de actividades, y en éste afirmó que su administración se rige bajo tres ejes: Bienestar Social Sostenible, Desarrollo Económico y Gobierno: Promotor de Paz, Seguridad, Ética y eficiencia.

Rubén Rocha Moya destacó que 1.9 millones de jóvenes han sido atendidos mediante diversos programas, de los cuales 1.5 millones son mujeres.

Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Gobierno de Sinaloa.

En materia económica, en la víspera, el Gobierno de Rubén Rocha ha informado que ésta creció 2.8 por ciento en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado. Se ha registrado una inversión privada por 114 mil 772 millones de pesos. Además, Topolobampo, en Ahome, fue designado como Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

En Sinaloa se iniciaron más de 620 obras con sentido social con una inversión superior a los 5 mil 123 millones de pesos, entre estas la construcción del malecón margen izquierda río Culiacán y el puente Bellavista-Boca del Río-Las Glorias, en Guasave.

Se calcula que el Cuarto Informe de Gobierno tenga una duración aproximada de 3 a 4 horas. En un primer momento, Rubén Rocha ofreció un mensaje a los legisladores y al pueblo de Sinaloa.

Posteriormente, cada uno de los siete grupos parlamentarios iniciaron a dar su posicionamiento de cinco minutos.

Los diputados tendrán oportunidad de realizarle preguntas al mandatario estatal.

El pasado 15 de noviembre, el Gobierno de Sinaloa entregó al Congreso del Estado el Cuarto Informe de Gobierno de Rubén Rocha, con lo cual se da inicio formalmente al proceso de revisión y presentación de este documento, donde se atestiguan los avances de la administración del estado en su cuarto año de gestión.

En su momento, la secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla, fue quien entregó el documento al Congreso, en representación de Rubén Rocha Moya.

