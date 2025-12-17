Súper gripe H3N2: Estos son los lugares en los que puedes adquirir la vacuna

Recientemente se comenzó a generar preocupación entre la población debido a la información que ha surgido sobre el incremento en contagios de la súper gripe en Europa y Estados Unidos, pero en México solo se ha registrado un caso.

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) emitió una nota informativa sobre la influenza H3N2 subclado K, en la que precisa que los casos aumentaron de manera rápida en Europa y algunos países de Asia.

Asimismo, precisó que este subtipo es resultado de un proceso evolutivo natural, y pese a que los casos de influenza H3N2 se presentaron entre mayo y noviembre, que es antes de lo habitual, hasta el momento no se han registrado casos graves.

Por su parte, la Secretaría de Salud (SSa) informó que en México solamente se ha registrado un caso de influenza H3N2 subclado K, y precisó que el paciente respondió adecuadamente al tratamiento ambulatorio y se recuperó.

¿Dónde aplican la vacuna contra la influenza H3N2?

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que existe abasto suficiente para el tratamiento de influenza, por lo que la variante no representa un problema para México.

Asimismo, precisó que se cuenta con suficiente abasto de vacuna para la población en riesgo, y que la vacuna Meximvac, que se aplica contra influenza desde el periodo invernal 2024-2025, es producida en México.

La vacuna contra la influenza se aplica en cualquier centro de salud como IMSS e ISSSTE, y para acceder a estas no se requiere contar con derechohabiencia de ninguna de las instituciones.

Además, también son aplicadas en el IMSS-Bienestar, Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y las Secretarías de Salud de las entidades federativas, con el acompañamiento del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

Debido a esto, las personas deben buscar su unidad de salud más cercana para poder aplicarse la vacuna contra la influenza, así como las demás vacunas disponibles, con la finalidad de prevenir y evitar casos graves.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza H3N2?

La influenza H3N2 subclado K es más contagiosa que el subtipo anterior, ya que esta puede propagarse en lugares concurridos y cerrados mediante gotas provenientes de la nariz y boca de las personas contagiadas.

Los principales síntomas de la super gripe son la fiebre superior a los 39 grados centígrados; tos seca y persistente con una duración de hasta dos semanas; molestia y dolor de gargante, y dolor corporal o muscular.

Además, las personas contagiadas con influenza H3N2 tambiéns pueden presentar síntomas como fatiga, debilidad, nariz congestionada, goteo nasal, dolor de cabeza, escalofríos, y sudoración.

