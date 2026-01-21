Moreira acusa ‘colección de pifias’ en obras y políticas públicas de Morena

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, calificó como una “colección de pifias” las principales obras y políticas impulsadas por los gobiernos de Morena, al señalar fallas en infraestructura, seguridad, finanzas públicas y gobernabilidad en distintas regiones del país.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador priista afirmó que los proyectos ferroviarios federales han sido un fracaso, mientras que la refinería construida durante el sexenio pasado representa —dijo— un fiasco, al no cumplir con los objetivos económicos ni energéticos prometidos.

“Los trenes son un fracaso. La refinería, un fiasco. La inseguridad no cede en Quintana Roo y Tabasco”, expresó Moreira.

El diputado también denunció que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene adeudos sin cubrir, lo que ha afectado economías regionales, particularmente en entidades petroleras como Campeche, estado que —aseguró— enfrenta además un problema de gobernabilidad.

“Pemex no cubre adeudos. Campeche tiene un gobierno de opereta. Fueron puntadas y no políticas públicas las de Morena”, sostuvo.

Las declaraciones de Moreira se dieron en respuesta a un análisis de un analista político, quien advirtió que los estados donde se concentraron grandes obras de infraestructura en el sexenio anterior están siguiendo un ciclo similar de desaceleración en su actividad industrial lo que ha generado cuestionamientos sobre el impacto real de dichos proyectos en el desarrollo regional.

En ese contexto, el legislador priista sostuvo que las decisiones del partido en el gobierno carecieron de planeación, evaluación técnica y visión de largo plazo, y advirtió que los costos económicos y sociales de estas políticas comienzan a reflejarse en la inseguridad, la falta de crecimiento y el deterioro institucional en varias entidades del país.

