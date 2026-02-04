Rubén Moreira acusa al gobierno de Layda Sansores de impulsar prácticas autoritarias en Campeche

El diputado federal Rubén Moreira lanzó severas críticas al gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, al advertir que la entidad se ha convertido en un “laboratorio para el autoritarismo y la dictadura”, debido —dijo— a una serie de acciones que vulneran el Estado de derecho y las libertades democráticas.

El legislador señaló que bajo la actual administración estatal se han normalizado prácticas como la censura, la represión y la persecución de opositores políticos, así como la descalificación sistemática de voces críticas. Afirmó que estas acciones configuran un escenario preocupante para la vida democrática del estado y sientan un precedente negativo a nivel nacional.

Moreira sostuvo que en Campeche también se observa una supresión del Estado de derecho, al tiempo que existe tolerancia frente al incremento de la inseguridad, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre para la ciudadanía. “No se puede hablar de gobernabilidad cuando se intimida a los adversarios y se debilitan las instituciones”, expresó.

Asimismo, el diputado federal advirtió que la entidad atraviesa una crisis económica e institucional evidente, reflejada en la falta de certeza jurídica, la desconfianza ciudadana y el debilitamiento de los contrapesos democráticos. En ese sentido, aseguró que las y los campechanos esperan que los poderes de la Federación actúen para frenar lo que calificó como una deriva autoritaria del gobierno estatal.

Ante lo que consideró una inacción por parte de las autoridades federales, Rubén Moreira subrayó la urgencia de que instancias internacionales en materia de derechos humanos observen la situación que prevalece en Campeche, con el fin de garantizar el respeto a las libertades fundamentales y evitar mayores retrocesos democráticos.

Finalmente, el legislador reiteró su llamado a restablecer el diálogo institucional, el respeto a la legalidad y la pluralidad política, al advertir que el uso del poder público para confrontar y perseguir a la oposición representa un riesgo para la estabilidad democrática no solo del estado, sino del país.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ı Foto: Cuartoscuro

LMCT