Reviven polémicas de Sergio Mayer en el Congreso tras entrar a ‘La Casa de los Famosos’

El diputado federal de Morena, Sergio Mayer Bretón, solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones en la Cámara de Diputados, la cual fue aprobada por el Pleno este martes, lo que le permitirá integrarse como participante a la nueva temporada del reality show La Casa de los Famosos.

La decisión generó críticas tanto en el ámbito político como en redes sociales, donde se cuestionó que el legislador plurinominal deje su curul en un momento relevante de la agenda legislativa para reincorporarse al entretenimiento.

El también exintegrante del grupo musical Garibaldi fue diputado federal en la 64 Legislatura (2018-2021) y regresó a San Lázaro en 2024. Desde entonces, su paso por el Congreso ha estado acompañado de episodios controvertidos.

Su designación como diputado plurinominal generó inconformidad en sectores de Morena, donde se señaló que el espacio habría correspondido originalmente a un comerciante otomí que obtuvo respaldo en un proceso interno por tómbola. Además, figuras del partido cuestionaron su cercanía previa con movilizaciones de la llamada “Marea Rosa”, crítica del gobierno federal.

🚨 MOMENTO EXACTO en que el congreso mexicano otorgó LICENCIA INDEFINIDA AL DIPUTADO FEDERAL SERGIO MAYER para poder entrar a LA CASA DE LOS FAMOSOS‼️



La licencia otorgada inició hoy martes 17 de febrero, mismo día que inicia el reality show #LCDLF6 que durará 17 semanas.



El… pic.twitter.com/7bvDgFrSgn — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 18, 2026

En septiembre de 2024, se volvió viral un video en el que Mayer afirmaba estar sesionando para sacar adelante una “reforma al Poder Legislativo”, cuando en realidad el debate correspondía a la reforma al Poder Judicial.

A ello se sumó la polémica por la realización de un concierto de Sonora Santanera dentro del recinto legislativo, defensa que realizó públicamente y que derivó en un enfrentamiento mediático con periodistas.

Antes de solicitar licencia, Mayer también fue señalado por dedicar tiempo a realizar análisis públicos sobre temporadas anteriores de 'La Casa de los Famosos‘, en lugar de concentrarse en sus responsabilidades legislativas y trabajos en comisiones.

Con la aprobación de su licencia, se prevé que su suplente, Luis Morales Flores, asuma la curul para dar continuidad a los trabajos parlamentarios que integraba el actor.

🗳️📌 DIPUTADO PIDE LICENCIA PARA PARTICIPAR EN REALITY SHOW



Sergio Mayer, Diputado Federal por Morena, solicitó licencia por tiempo indefinido.



Y lo hizo, para participar en la nueva edición de La Casa de los Famosos.



Por si no era suficiente lo de Marx Arriaga.… pic.twitter.com/AVugk2pKYg — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) February 18, 2026

