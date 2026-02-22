Durante las primeras horas de este domingo se registraron diversas afectaciones en vialidades, carreteras y transporte público de Jalisco derivadas de un operativo en el que las fuerzas federales abatieron a “El Mencho”.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro informó por la mañana de este 22 de febrero que las fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa, por lo que se registró en bloqueo de las vialidades con vehículos incendiados “para inhibir la acción de las autoridades.”

Asimismo, Lemus informó que en Jalisco continúa activo el Código Rojo, y que continúan trabajando en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y las fuerzas federales.

Debido a que se confirmó que “El Mencho” fue abatido este domingo por trabajos de inteligencia militar central del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), así como de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, las personas se han preguntado sobre la ubicación de los hijos y la esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y…

¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González y dónde se encuentra?

Laisha Michelle Oseguera González nació el 4 de abril del 2001, y es la hija menor de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y de Rosalinda Gonález Valencia, alias “La Jefa”.

Pese a que el hijo más conocido del líder del CJNG es Rubén Oseguera, “El Menchito”, quien fue setenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, la hija menor de Oseguera también ha enfrentado a la justicia.

En 2021 Laisha Oseguera y su esposo, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho”, fueron señalados por presuntamente secuestrar a dos elementor de la Secretaría de Marina (Semar).

Pese a que “El Guacho” sí se encuentra recluído en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Los Ángeles, California; debido a que contaba con cargos por conspiración para distribuir sustancias ilícitas y lavado de dinero, la hija menor de “El Mencho” no fue capturada.

Ficha de búsqueda de Laisha y Christian de la Semar ı Foto: Especial

Esto se debe a que Laisha Michelle Oseguera González contaba con una medida cautelar y un amparo que fue otorgado por un juez de Jalisco contra cualquier órden de aprehensión que se girara en su contra.

De acuerdo con la información que se conoce, el secuestro de ambos elementos de la Semar se realizó como una presunta represalia por la reaprehensión de Rosalinda Gonález Valencia, alias “La Jefa”.

Actuamente no se conoce más información sobre Laisha Oseguera, pero de acuerdo con información de Illicit Investigations, la hija menor de “El Mencho” ha residido en Estados Unidos desde 2022, e incluso cuenta con una lujosa propiedad en dicho país, así como una cafetería ubicada cerca de su hogar.

Laisha Oseguera ı Foto: Especial

