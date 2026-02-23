¿Cuántos integrantes del CJNG murieron durante la operación donde ‘El Mencho’ fue abatido?

Fuerzas de seguridad mexicanas dieron fuerte golpe al CJNG con eliminación de líder y otros integrantes.

En uno de los golpes más fuertes contra el crimen organizado, el gobierno mexicano ejecutó una operación en Jalisco contra el histórico líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”, después de la cual éste resultó abatido.

La operación, planeada después de un extenso seguimiento al líder criminal, se convirtió en un fuerte enfrentamiento entre fuerzas federales e integrantes del CJNG cuando estos contraatacaron a los militares mexicanos. A causa de esto, se registraron bajas en ambos lados.

En imagen de archivo, el rostro de "El Mencho". ı Foto: Cuartoscuro / Espeical

Del lado del CJNG fue eliminado Nemesio Oseguera, lo cual, por sí mismo, constituye por sí mismo un fuerte golpe a una de las organizaciones criminales más poderosas de México y América. Sin embargo, no fue el único miembro del grupo criminal que resultó eliminado durante este operativo.

¿Cuántos integrantes del CJNG murieron durante el operativo contra ‘El Mencho’?

Después de que, el domingo 22 de febrero, se registraran bloqueos en varios estados de México, iniciando en Jalisco, se informó que estos respondieron a un operativo federal en el municipio de Tapalpa, del citado estado.

Bloqueos se registraron el domingo 22 de febrero en varios puntos del país. ı Foto: Cortesía ReporterosEnLaZona

Posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que se trató de un operativo para capturar a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, histórico líder del CJNG. No obstante, éste fue herido de gravedad y falleció horas después.

En un comunicado, Defensa había informado originalmente que junto con Nemesio Oseguera habían fallecido otras seis personas.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, un día después, durante la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, corrigió el dato y puntualizó que, en total, 11 integrantes del CJNG murieron durante el operativo, incluido “El Mencho”.

Detalló que ocho murieron durante el enfrentamiento, mientras otros tres, incluido “El Mencho”, fueron heridos de gravedad, y fallecieron horas después.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad ı Foto: Cuartoscuro

Durante la misma Conferencia del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, además, en operativos para contener los bloqueos y hechos violentos en los estados mexicanos donde se registraron estos, perdieron la vida 34 presuntos integrantes de la organización delictiva.

Así, en la jornada de fuertes despliegues de seguridad en territorio nacional, fallecieron un total de 45 integrantes del CJNG, incluido “El Mencho”.

