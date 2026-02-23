¿Dónde queda Aguililla, el pueblo donde nació Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’?

El abatimiento del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); derivado de un operativo realizado por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, este domingo, provocó diversos bloqueos viales estatales y federales.

Debido a esto, se cancelaron actividades masivas y culturales el domingo en Jalisco, y las clases presenciales en todos los niveles educativos de varios estados quedaron canceladas este lunes.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Defensa Nacional, el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes fue resultado de la organización de “una fuerza operativa integrada por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.”

Este domingo por la tarde los restos de Oseguera Cervantes se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la alcaldía Cuahutémoc de la CDMX para que fueran identificados.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identidad del cuerpo de “El Mencho”.

Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"

¿Dónde nació “El Mencho”?

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes fue el líder y fundador del CJNG; es conocido como “El Mencho”, y antes de esto también se le conocía por el alias de “El Gallero” y “El Señor de los Gallos”.

Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, que es un pueblo ubicado en Michoacán, México en donde se dedicó a trabajar en campos de aguacate antes de iniciarse dentro de la vida delictiva.

Aguililla, Michoacán

Aguililla es un municipio de Michoacán que tiene actualmente casi 15 mil habitantes y se caracteriza por ser una zona dedicada a la agricultura y ganadería, y sus exportaciones a noviembre del 2025 fueron de 56 mil 707 millones de dólares.

Entre las principales lenguas indígenas que se hablan entre la población de Aguililla de tres años de edad y más es el mixteco, pero tan solo el 1.1 por ciento de la población total son quienes hablan al menos una lengua indígena en dicha región.

Aguililla está ubicado al suroeste de Michoacán, y queda aproximadamente a 290 kilómetros de Morelia, por lo que se encuentra en la zona de Tierra Caliente y colinda con los municipios de Coalcomán y Tepalcatepec.

Información de Aguililla, Michoacán

Aguililla recibe su nombre por una historia en la que se señala que un niño gritó debido a que fue levantado por un águila de su cuna, y esta lo dejó caer sobre paja, por lo que este hecho le dejó una marca en a cara con sus garras.

Entre los atractivos turísticos de Aguililla se encuentra el Tempo de Nuestra Señora de Guadalupe, el Busto a Lázaro Cárdenas y el Monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla; y a ocho kilómetros de la cabecera municipal se ubica la zona arqueológica El Limón.

Entre las asrtesanías típicas de Aguililla se encuentra el bordado en pita conocido como Talabartería, las monturas, cuerdas y fundas para pistola; y como parte de su gastronomía tradicional está la cecina de venado y la morisqueta.

Información de Aguililla, Michoacán

