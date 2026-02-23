FGR confirmó identidad del cuerpo de ‘El Mencho’, informa García Harfuch

Omar García Harfuch, en conferencia de prensa, en una fotografía de archivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya confirmó la identidad del cuerpo de Nemesio Oseguera, “El Mecho”, y acreditó que los restos sí pertenecen a quien fue líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el domingo en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco.

Así lo informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la Conferencia del Pueblo de este lunes, en donde remarcó que la FGR ya tiene “identificados y confirmados” los restos de Nemesio Oseguera.

Lo anterior después de que, el domingo, horas después del anuncio de que “El Mencho” fue abatido en un operativo federal en Tapalpa, se reportara que los restos del líder criminal habían llegado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, sin que se hubiera confirmado oficialmente su recepción o que estos, efectivamente, pertenecieran a Oseguera Cervantes.

La Fiscalía General de la República ha confirmado que sí, ya los tiene identificados y confirmados Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana



Durante la misma conferencia, en respuesta a un cuestionamiento de la prensa, García Harfuch destacó que los restos de “El Mencho” podrían ser entregados a su familia, siempre y cuándo ésta los reclame.

Normalmente los reclaman los familiares y se entregan Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana



En la Conferencia del Pueblo de este lunes, representantes del Gobierno federal explicaron cómo fue el operativo ejecutado el lunes en Tapalpa que derivó en que “El Mencho” y otros diez integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueran abatidos.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, explicó que tras labores de identificación de vínculos cercanos a Nemesio Oseguera, se halló que el líder criminal se encontraba escondido en un poblado de Tapalpa, Jalisco.

Así, se ejecutó un operativo con el objetivo de ejecutar órdenes de aprehensión, ante el cual respondieron los integrantes del grupo criminal en hechos que Trevilla calificó como “un ataque muy violento”.

Ante esto, las fuerzas armadas repelieron la agresión, lo que derivó en que ocho integrantes del grupo criminal perdieran la vida en el momento (dos más de los seis informados el domingo), mientras que otros tres, incluido “El Mencho” fueron heridos de gravedad y fallecieron horas después.

Al respecto, el mismo domingo, Defensa destacó que “serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am