‘México puede sentirse orgulloso’, reconoce Embajador de EU a Claudia Sheinbaum

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dirigió un mensaje a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien expresó su reconocimiento por el éxito de la operación que terminó con la captura y abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG”, escribió el diplomático estadounidense en su cuenta oficial de X.

Aseguró en el mensaje que la operación fue “un gran golpe”, en contra de lo que calificó como “una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades”, remarcó que “el pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad”.

Presidenta @Claudiashein, reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades. El pueblo de… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 24, 2026

“Debemos continuar con esa misma firmeza. Los criminales rendirán cuentas. La justicia prevalecerá. Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México como socios soberanos”, concluyó Johnson.

En un mensaje previo Johnson extendió sus condolencias a las familias de los elementos que fueron abatidos cumpliendo su deber, afirmó que la valentía, compromiso y servicio de los caídos no serán olvidados en ambos lados de la frontera.

“Quienes hemos portado el uniforme comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimento del deber, pero su sacrificio nunca es en vano. Sus acciones contribuyen a que nuestras familias - y las suyas - vivan con mayor paz y seguridad. Nos unimos a nuestros colegas mexicanos para honrar su memoria hoy y siempre”, expreso el embajador.

De igual forma, a través de un post en su cuenta de X, Ronald Johnson expresó respeto a los funcionarios mexicanos, además de reconocer a los integrantes del Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa, Fuerza Aérea Mexicana, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República.

Lamento profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos que hicieron el máximo sacrificio durante la reciente operación contra el CJNG y El Mencho. Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 23, 2026

