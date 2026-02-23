¿Quién es Julio Alberto Castillo Rodríguez ‘El Chorro’ y qué rango tiene en el CJNG?

Este 22 de febrero las fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que resultó abatido el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Mencho”.

Luego de que el domingo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” resultara abatido por las fuerzas federales, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla dijo este lunes que esto se logró debido a la visita de una pareja sentimental.

El domingo se registraron diversos bloqueos en distintos puntos de Jalisco y otros estados, por lo que la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo apuntó que este 23 de febrero no se han registrado incidencias, y que hay operativos de seguridad en el país.

El CJNG es una organización criminal que es considerada como uno de los grupos delictivos más peligrosos del país, y durante más de una década se ha logrado la capruta de algunos líderes.

El Mencho 1989 ı Foto: Especial

Esto es lo que se sabe spbre “El Chorro”

Julio Alberto Castillo Rodríguez nació el 11 de octubre de 1976 en Apatzingán de la Constitución, Michoacán de Ocampo, México, y es conocido con el alias de “El Chorro”.

En 2016 la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que informó la detención de Julio Alberto Castillo Rodríguez por parte de las autoridades federales y locales de Jalisco.

“El Chorro” fue señalado como yerno de Nemesio Osegera Cervantes, “El Mencho”, y como operador financiero de un grupo delictivo; asimismo, señalan que en junio del 2015 habría sido detenido junto a Rubén Oseguera Gonzáles, “El Menchito”, pero fue puesto en libertad por falta de pruebas.

Julio ALberto Castillo Rodríguez ı Foto: Especial

“Este sujeto fue detenido en flagrancia por portación de 4 armas largas, una de ellas con aditamento lanzagranadas, una granada impulsada por cohete para lanzador “RPG”, como la que derribó el helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, el pasado primero de mayo de 2015.” se precisa en el comunicado.

Algunos medios nacionales e internacionales señalan que el yerno de “El Mencho” podría ser el sucesor del capo, pues ha sido uno de los operadores de alto rango del CJNG.

Julio Alberto Castillo Rodríguez es el esposo de Jessica Johanna Oseguera González, alias “La Negra”, quien es la primogénita de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”y Rosalinda González Valencia, “La Jefa”.

Julio ALberto Castillo Rodríguez ı Foto: Especial

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) emitió una serie de sanciones dirigida hacia los miembros del CJNG, y en estas se señala que “El Chorro” es el posible sucesor de “El Mencho”.

En 2021 el Departamento del Tesoro informó que se encontraban trabajando con el Gobierno de México contra los miembros del CJNG que operan a través del Puerto de Manzanillo, y se señala que las personas mencionadas tienen relación directa con “El Mencho” y “El Chorro”.

Mapa depresuntos integrantes del CJNG ı Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.c