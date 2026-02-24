¿Cuáles el parentesco entre Rosalinda González Valencia y Los Cuinis?

Luego de que el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, resultara abatido este 22 de febrero durante un operativo de las fuerzas federales, los nombres de sus familiares y personas cercanas han surgido de nueva cuenta.

Rosalinda González Valencia, alias “La Jefa” es la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y juntos tuvieron tres hijos que también han sido señalados e incluso recluídos por actividades ilícitas relacionadas con el CJNG.

“La Jefa” fue capturada por la Armada de México en 2018 por presunto lavado de dinero, pero fue puesta en libertad tras algunas audiencias y pagar una fianza de un millón y medio de pesos.

Asimismo, en 2021 fue aprehendida de nueva cuenta, y en esta ocasión se le dictó una sentencia de cinco años de prisión, pero fue puesta en libertad en 2025 tras cumplir más de la mitad de su condena por lavado de dinero.

Rosalinda González, esposa de "El Mencho" ı Foto: Especial

Parentesco entre Rosalinda González Valencia y Los Cuinis

Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, es el líder del cártel Los Cuinis, cabecilla del CJNG, hermano de Rosalinda González Valencia, “La Jefa”, y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“El Cuini” trabajó junto a “El Mencho” en la década de los 80’s distribuyendo sustancias ilícitas en Estados Unidos. Ambos eran amigos desde la infancia, pero la relación entre ambos se afianzó más cuando Nemesio se casó con Rosalinda.

Ambos trabajaron durante la década de los 90 en el Cártel del Milenio, y luego de que se presentara un violento altercado con otras organizaciones delictivas que derivó en la división de dicho cártel, surgió el CJNG y Los Cuinis.

CJNG y Los Cuinis ı Foto: DEA

Abigael González Valencia fue detenido en un restaurante de Puerto Vallarta en febrero del 2015, y se le acusó por ser operador financiero del CJNG y de tráfico de drogas; pese a que su extradición a Estados Unidos fue rechazada en ese año, en 2025 fue extraditado.

Abigael González Valencia, “El Cuini”, arribando a Estados Unidos ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Los Cuinis es un “cártel de drogas armado, violento y prolífico”, pues los señalan por traficar cocaína, metanfetamina y fentanilo en territorio estadounidense y otros países; además, señalan que “es conocido por su violencia extrema, asesinatos, tortura y corrupción.”

CJNG y Los Cuinis ı Foto: DEA

De igual manera, señalan que “El Mencho” es cuñado de los hermanos González Valencia que son miembros de Los Cuinis, por lo que en junio del 2025 José González Valencia, alias “El Chepa”, “Camarón” y “Santy”, fue sentenciado a 30 años de prisión.

CJNG y Los Cuinis ı Foto: DEA

José González Valencia se ocultó en Bolivia en 2015 y permaneció en dicho país durante dos años, por lo que en 2017 fue arrestado en Brasil y extraditado a Estados Unidos, y debido al tratado de extradición que existe entre ambos países, “el gobierno estadounidense no recomendara una condena superior a 30 años.”

“Como uno de los principales líderes de Los Cuinis, José González Valencia dirigió actos de extrema violencia para promover sus actividades de narcotráfico, incluyendo el asesinato de un individuo que presuntamente robó un cargamento de aproximadamente 1,000 kilogramos de cocaína de Los Cuinis, según documentos judiciales.” se lee en el comunicado.