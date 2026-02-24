Iván Morales Corrales: Este es el antes y el después del policía que sobrevivió al operativo contra del CJNG

Luego de haber sobrevivido a un ataque realizado por integrantes del CJNG durante un operativo realizado por fuerzas federales en 2015, diez años después Iván Morales Corrales fue asesinado.

Iván Morales Corrales era un agente de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal que participó en un operativo realizado por las fuerzas federales en 2015 para capturar a Nemesio Oseguera González, alias “El Mencho”.

Durante este operativo perdieron la vida ocho soldados y una agente de la Policía Federal, y pese a la magnitud del ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Iván Morales Corrales logró sobrevivir.

En la Ceremonia de la Policía Federal Mérito y Reconocimiento 2015, Iván Morales Corrales fue condecorado por el mérito policial de primera clase, mismo que fue entregado junto con una medalla.

Posteriormente en julio del 2018, durante el aniversario número 90 de la Policía Federal, recibió las escrituras de una vivienda que fue otorgada por medio del Fondo de la Vivienda del ISSSTE como muestra de su lealtad y servicio.

Iván Morales Corrales ı Foto: Redes Sociales

Operativo en contra del CJNG del 2015

Durante este operativo realizado el 1 de mayo del 2015, integrantes del CJNG derribaron el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana con matrícula 1009 con un lanzacohetes RPG-7, que proviene de Rusia.

Este ataque fue el primero que el CJNG realizó en contra de las fuerzas federales, y actualmente continúa siendo considerado como uno de los más grandes debido a las armas utilizadas.

Debido a la magnitud del ataque, Iván Morales Corrales logró sobrevivir con quemaduras en el 70 por ciento del cuerpo, la amputación de un brazo, fracturas y daños en órganos internos.

Iván Morales Corrales recibiendo una condecoración en 2015 por el mérito policial de primera clase ı Foto: Especial

El suboficial proporcionó su testimonio sobre el ataque del 2015 en la Corte de Distrito de Columbia, Estados Unidos, durante una de las audiencias en contra de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, de manera anónima.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ataque en contra de las fuerzas federales realizado el 1 de mayo de 2015 se dió debido a que “los sicarios” actuaron bajo las órdenes de “El Menchito”, por lo que estos “derribaron un helicóptero de las fuerzas armadas mexicanas mientras 18 soldados y policías se encontraban a bordo.”

Asimismo, señalaron que nueve personas a bordo del helicóptero fallecieron, y que se “utilizaron una granada propulsada por cohete de fabricación iraní y un arma de fuego de calibre 50 alimentada por cinturón.” para derribar el helicóptero.

Iván Morales Corrales antes y después del ataque del CJNG ı Foto: Especial

En el mismo sentido, apuntan que “ambas armas estaban pintadas con las siglas “CJNG” y un patrón de camuflaje de píxeles exclusivo de los sicarios de Oseguera González."

“El Menchito” fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos de tráfico internacional de drogas y armas de fuego, por lo que recibió una sentencia de cadena perpetua.

En abril del 2025 Iván Morales Corrales y su esposa, María Eugenia Solís Malagón, fueron asesinados por disparos que fueron propiciados por un grupo de personas que viajaban a bordo de una van blanca y huyeron del lugar a bordo de motocicletas.

Ataque en contra de Iván Morales Corrales ı Foto: Redes Sociales

