¿Quién es Armando Valencia Cornelio ‘El Maradona’ y qué relación tiene con ‘El Mencho’?

Las fuerzas federales realizaron un operativo este domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, y durante este se tuvo como resultado el abatimento de siete integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo a su líder y fundador, “El Mencho”.

Luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” resultara abatido este domingo, la historia del comienzo de su vida delictiva y las personas con las que se ha relacionado han resurgido.

Nemesio Oseguera Cervantes comenzó su paso por la delincuencia desde muy jóven, e incluso fue detenido en dos ocasiones durante la década de los 80 en Estados Unidos por delitos relacionados con sustancias ilícitas y portación de armas de fuego.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2975 del 24 de febrero del 2026

Ficha de captura de Nemesio Oseguera de la policía de San Francisco de 1986 y 1989. ı Foto: Especial

Armando Valencia Cornelio ‘El Maradona’ y su relación con ‘El Mencho’

De acuerdo con la información que se conoce sobre su vida, “El Mencho” comenzó su paso entre los grupos delictivos formando parde del grupo de sicarios de Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”, quien era el líder del Cártel del Milenio.

Armando Valencia Cornelio recibió una órden de aprehensión por parte de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos en 1999 por lavado de dinero y delitos contra la salud, y su aprehensión se realizó e 2003.

Elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo militar en el que se tuvo como resultado la aprehensión de siete miembros del Cártel del Milenio, y de su Líder conocido también bajo el alias de “El Juanito”, en Tlajomulco, Jalisco.

El Cártel del Milenio operaba en Michoacán, Jalisco, Colima y Tamaulipas, y también fue señalado por transportar sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y lavado de dinero, por lo que su captura fue considerada con un “fuerte golpe al narcotráfico” por los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República.

Estados en los que operaba el Cártel del Milenio ı Foto: Especial La Razón

Asimismo, se señala que Armando Valencia Cornelio es el padre de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, quien es hijo de Rosalinda González y el hijastro de “El Mencho”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve hacia la captura de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, quien se encuentra entre los nombres de los posibles sucesores del Oseguera Cervantes.

Recompensa de hasta 5 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González ı Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos

En 2020 Armando Valencia Cornelio, el fundador y líder del Cártel del Milenio, fue puesto el libertad, esto luego de haber permanecido recluído por 17 años en México y Estados Unidos.

“El Maradona” permaneció recluído desde el 2003 hasta el 201 en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, en donde recibió una sentencia de 19 años y 7 meses.

Esta condena por tráfico de cocaína se redujo debido al buen comportamiento de Armando Valencia Cornelio; además, este padecía cáncer linfático, por lo que recibía atención médica en el Centro Médico Federal de Lexington.

Armando Valencia Cornelio "El Maradona" ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.