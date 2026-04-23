Las FOTOS de la detención de Fernando Farías en Argentina por huachicol

Así fue como las autoridades detuvieron a Fernando Farías

La tarde del 23 de abril del 2026 se informó que el contralmirante Fernando Farías fue detenido en argentina acusado de huachicol. Fue el secretario de Seguridad Omar García Harfuch,

Su detención fue resultado de los mecanismos de cooperación internacional, en un operativo coordinado, elementos de Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , Marina junto con Interpol Argentina.

El marino tenía ficha roja por parte de la Interpol y debido a que su detención fue con fines de extradición, se espera que próximamente sea trasladado a México para que rinda cuentas ante la justicia mexicana.

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Antes de que extradición, el marino tendrá su audiencia de reconocimiento por autoridades de Argentina para continuar con los procedimientos correspondientes.

Fernando Farías Laguna contaba con papeles apócrifos, es decir que tenía un pasaporte falso de Guatemala.

¿De qué se le acusa a a Fernando Farías?

Fernando Farías Laguna es señalado de ser líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, mismos que evadían el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

Cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con reportes, se sabía que Farías Laguna salió de México en agosto de 2024 con destino a Florida, Estados Unidos, sin tener registro de su retorno a territorio nacional.

Las fotos de la detención de Fernando Farías

En las imágenes que se dieron a conocer por parte de las autoridades se le puede ver a Fernando Farías vistiendo Shorts azul marino, playera Adidas color beige, calcetas azules y tenis negros. Además en la cintura portaba un paño.

Momento de la detención de Fernando Farías Laguna ı Foto: Especial

En las imágenes se le puede ver con la barba crecida y canosa, a diferencia de sus fotografías con uniforme de marino que lucía con el rostro completamente despejado.