Ricardo Anaya avala licencias de legisladores para buscar cargos de elección popular

En medio del arranque de los movimientos políticos rumbo a las elecciones de 2027, el coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, respaldó la solicitud de licencias de legisladores que buscarán cargos de elección popular y consideró que la separación del cargo es una medida adecuada para garantizar condiciones de equidad en la contienda.

Luego de que legisladores de Morena y sus aliados presentaran solicitudes de licencia que fueron avaladas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador panista afirmó que todas las fuerzas políticas han entrado ya en la etapa de definición de candidaturas y procesos internos.

“Es perfectamente válido, ya todas las fuerzas políticas estamos en ese momento de seleccionar candidatas y candidatos; en el caso del PAN, de hecho ya están abiertos muchos registros para candidaturas” Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado



El senador Ricardo Anaya, del PAN. ı Foto: Cuartoscuro

Anaya Cortés sostuvo que quienes aspiren a un cargo de elección popular deben separarse temporalmente de sus responsabilidades legislativas para dedicarse de lleno a la actividad política-electoral.

“Nos parece normal el que quienes aspiren a cargos de elección popular se separen de sus funciones; eventualmente, lo hará también gente del Partido Acción Nacional. Aquí lo importante es que se cumplan las reglas, que se compita con equidad y que al final sea la gente con su voto la que decida quién resulta electa o resulta electo”, expresó.

Asimismo, advirtió que estarán atentos a que no se repitan esquemas de promoción anticipada.

“Hay que recordar que ellos son especialistas en la simulación, se inventaron el concepto de las corcholatas, donde supuestamente no eran candidatos, pero tenían tapizado el país con espectaculares y bardas. Por supuesto que eso, si se repite, lo vamos a denunciar”, indicó.

11 legisladores piden licencia rumbo a 2027

Este miércoles, nueve senadores y dos diputados federales solicitaron licencia a sus cargos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Las licencias aprobadas corresponden a los senadores de Morena:

Félix Salgado Macedonio

Beatriz Mojica Morga

Lorenia Valles Sampedro

Raúl Morón Orozco

Imelda Castro Castro

Julieta Ramírez Padilla

Blanca Judith Díaz Delgado

Así como a los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Waldo Fernández González y Jasmine Bugarín Rodríguez. También solicitaron licencia Graciela Domínguez Nava y Raymundo Vázquez Conchas, diputados federales de Morena.

Jasmine Bugarín Rodríguez solicitó licencia al Senado para buscar la gubernatura en Nayarit. ı Foto: PVEM

La salida de las y los legisladores ocurre en el contexto de la apertura del registro de Morena prevista para el próximo 22 de junio, cuando comenzará el proceso para definir a quienes encabezarán las 17 coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación, posiciones consideradas la antesala de las candidaturas a las gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de junio de 2027.

A esta lista se suma la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, quien solicitó licencia desde abril pasado para concentrarse en sus aspiraciones rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

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cehr