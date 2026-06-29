Calendario Escolar 2026-2027 SEP, ¿cuáles son los puentes tentativos?

Las clases del actual Ciclo Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) concluirán el miércoles 15 de julio en la mayor parte de las escuelas en el país, mientras que en otras se adelantó para este martes 30 de junio.

Además, el 30 de junio se suspendieron las clases de las escuelas públicas y privadas adscritas al sistema educativo en la capital, por el partido que disputará la Selección Mexicana contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México.

Luego de que en mayo se determinara que no se adelantaría el fin de las clases, se estableció que las entidades podían determinar cuándo concluirían debido a que esto respondería a las condiciones climáticas y necesidades de cada estado,

Pese a que no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el calendario del próximo Ciclo Escolar, el inicio de clases se confirmó para el 31 de agosto del 2026, por lo que en La Razón te compartimos los puentes tentativos.

🟢 Vigencia del calendario escolar publicado en el DOF el 9 de junio de 2025.

🟢 Las entidades podrán realizar ajustes ante circunstancias extraordinarias.

🟢 El cierre del ciclo es clave para consolidar aprendizajes.

🟢 Se reafirma al #Conaedu como espacio de diálogo del SEN. pic.twitter.com/acw9hfQRDD — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Puentes tentativos del Ciclo Escolar 2026-2027

Los días sin clases tentativos sin clases que dan espacio para un puente en el próximo ciclo escolar son los siguientes:

Noviembre 2026 : Posible suspensión de clases el viernes 2 de Noviembre por el Día de Muertos

Noviembre 2026 : Suspensión de clases el 19 y 20 por el Día de la Revolución Mexicana

Febrero 2027 : Lunes 1 de febrero por el Día de la Constitución

Marzo 2027: Lunes 15 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez

Abril 2027: Viernes 30 de abril por el Día del Trabajo

Mayo 2026: Viernes 7 de mayo y viernes 15 de mayo: Por la Batalla de Puebla y el Día del Maestro

Las y los docentes deberán tomar seminarios y talleres para el fortalecimiento de aprendizajes del 17 al 28 de agosto, para poder reforzar los conocimientos y “atender las necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes”.

Hasta el momento, el Calendario Escolar 2026-2027 no se ha publicado, por lo que las fechas anteriores son tentativas tomando en cuenta los días festivos oficiales que hay en México anualmente.

📚✨ Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Si tienes 15 años o más y quieres iniciar, continuar o concluir tu Educación Básica, #AprendeINEA te acompaña de forma gratuita y en línea. 💻🎒



Recuerda que está abierto a todo público. Ingresa a: 👉🏼 https://t.co/2Usm5meIsT pic.twitter.com/tEFlZUnEG2 — SEP México (@SEP_mx) June 14, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.