Calendario Escolar 2026 a 2027 de la SEP: Estas son las vacaciones de Semana Santa tentativas

Luego de que en mayo se presentara una propuesta para adelantar el fin de las clases de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el Mundial y las condiciones climáticas, se comenzaron a generar muchas dudas sobre el actual Ciclo Escolar y el nuevo.

El 11 de mayo las autoridades educativas determinaron que el calendario de la SEP no sufriría modificaciones, pero quedó abierta la posibilidad para que cada una de estas atendiera las necesidades de los estados, incluyendo el Mundial.

Además, en la capital se suspenderán las clases el 30 de junio debido a que en el Estadio Ciudad de México se llevará a cabo el partido de dieciseisavos de final de México contra Ecuador.

Hasta el momento se ha confirmado que las clases del Ciclo Escolar 2025-2026 concluirán el 15 de julio en la mayor parte de las entidades; sin embargo, en otras se terminarán antes.

Pese a que aún no se ha dado a conocer de manera oficial el Calendario Escolar 2026-2027, en dicha junta se informó que el 31 de agosto comenzarían las clases de manera oficial en todas las escuelas.

🟢 Vigencia del calendario escolar publicado en el DOF el 9 de junio de 2025.

🟢 Las entidades podrán realizar ajustes ante circunstancias extraordinarias.

🟢 El cierre del ciclo es clave para consolidar aprendizajes.

🟢 Se reafirma al #Conaedu como espacio de diálogo del SEN. pic.twitter.com/acw9hfQRDD — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Vacaciones de Semana Santa 2027

Tomando en cuenta el inicio del ciclo escolar que ya fue confirmado por la SEP y los días feriados oficiales anuales que hay en México, las vacaciones de Semana Santa de el 2027 serán del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril del 2027.

Además de esto, se tendrán varios días sin clases e incluso algunos puentes durante el próximo ciclo escolar:

Por la conmemoración del Día de la Independencia de México el miércoles 16 de septiembre del 2026

Por el Día de Muertos el lunes 2 de noviembre del 2026

Por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana el lunes 16 de noviembre del 2026

Por navidad el viernes 25 de diciembre del 2026

Por Año Nuevo el viernes 1 de enero del 2027

Por la conmemoración del Día de la Constitución el lunes 1 de febrero del 2027

Por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez el lunes 15 de marzo del 2027

Por el Día del Trabajo el sábado 1 de mayo del 2027

Por la conmemoración de la Batalla de Puebla el miércoles 5 de mayo del 2027

Por el Día del Maestro el viernes 14 de mayo del 2027

Se debe tomar en cuenta que el Calendario Escolar de la SEP para el Ciclo Escolar 2026-2027 no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que las fechas anteriormente mencionadas son tentativas.

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