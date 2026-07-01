Rosa Icela Rodríguez encabeza Feria de Paz en el Parque Alameda de Cuernavaca

Una masiva jornada de servicios unificó la oferta institucional de más de cincuenta dependencias para agilizar la gestión de documentos oficiales.

Cuernavaca, Morelos, facilita el acceso a trámites y servicios esenciales con la inauguración de la Feria de Paz en el Parque Alameda. Este miércoles, la iniciativa concentró la oferta de los tres niveles de gobierno, garantizando derechos y acercando soluciones a la población morelense.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Margarita González Sarabia, encabezaron el evento. Rodríguez destacó que atender las causas de la violencia es la vía más eficaz para pacificar el país, siguiendo la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Seguiremos impulsando las Ferias de Paz, una política pública que nace de la convicción de construir comunidades seguras y organizadas", afirmó la funcionaria federal. En esta jornada participaron 53 dependencias federales, estatales y municipales.

#Hoy brindamos más de 9 mil 500 servicios de salud, trámites, atenciones, asesorías y programas sociales a cerca de 5 mil personas en la #FeriaDePaz realizada en el Parque Alameda, en #Cuernavaca, #Morelos, con el apoyo de 53 dependencias de los tres órdenes de gobierno. Juntos… pic.twitter.com/eICUOlnGlO — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 1, 2026

Acercan trámites ante el SAT e IMSS-Bienestar, y servicios médicos

La oferta incluyó expedición de actas de nacimiento, trámites ante el SAT e IMSS-Bienestar, y servicios médicos como vacunación y atención dental. También se impartieron talleres de repostería y robótica, junto con actividades culturales, deportivas y recreativas para todas las edades.

El despliegue estratégico en el territorio busca contrarrestar las conductas delictivas mediante la promoción de talleres de tecnología y oficios. ı Foto: Especial.

La construcción de la paz, subrayó la titular de Gobernación, exige la suma de voluntades y coordinación intergubernamental. Servidores públicos han recorrido miles de hogares en colonias como Ahuatepec y Revolución, y en Santa María Ahuacatitlán y Chamilpa. Se instalaron 10 Comités de Paz donde vecinos resuelven conflictos sociales, complementado con jornadas comunitarias.

La secretaria Rodríguez agradeció la colaboración de los gobiernos de Morelos y Cuernavaca, y las dependencias, destacando las 9 mil 500 atenciones. Convocó a la ciudadanía a contribuir a la paz “desde el territorio, con cercanía y humanismo”, reafirmando que la presencia del Estado fortalece la esperanza y las posibilidades de cambio.

En el evento estuvieron presentes también la subsecretaria de Construcción de Paz, Rocío Bárcena; el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui; el secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado; y el fiscal estatal, Fernando Blumenkron.

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JVR