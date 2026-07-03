Suman equipos y especialistas a Hospital de Ometepec; Gobernadora agradece respaldo de CSP

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el respaldo dado a la entidad, a raíz del fortalecimiento para el Hospital General de Ometepec, al que llegaron médicos especialistas y equipos tecnológicos para mejorar la prestación de servicios a la salud en la región.

Vía remota durante la conferencia presidencial se presentó la llegada de 17 nuevos médicos de especialidad y se dio paso a los nuevos espacios que se rehabilitaron ante los daños que sufrieron a causa de las lluvias registradas en el último año.

La gobernadora sostuvo que estas obras beneficiarán ampliamente a las comunidades de la Costa Chica y también de Oaxaca, por lo que agradeció “el respaldo y el compromiso con esta hermosa región”.

Destacó que desde su gobierno se invirtieron 546 millones de pesos para obras en carreteras, espacios públicos, agua potable, infraestructura educativa y acciones de desarrollo social.

“Hoy agradecemos enormemente y reconocemos en especial la llegada de 17 médicos especialistas a este hospital general, incluyendo dos nefrólogos, el fortalecimiento de esta unidad también de rayos X con estos nuevos equipos y en general la rehabilitación de esta importante institución para la región. Reconocemos, agradecemos el esfuerzo de todas las dependencias del gobierno que han hecho realidad este plan de justicia y desarrollo de la región amuzga”, dijo.

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, destacó que la inversión fue de 70 millones de pesos para esta región.

Especificó que para el Hospital de Ometepec se realizó una rehabilitación integral, ante las afectaciones provocadas por las lluvias y, además, ya contará con especialistas como nefrólogos, para fortalecer la unidad de hemodiálisis.

“Como usted sabe, los servicios de diálisis eran una deuda pendiente de nuestro país, sobre todo con la población sin seguridad social que hoy empezamos a saldar”, destacó.

En cuanto a los nuevos equipos, describió que se trata de un laboratorio de imagen con dos equipos de rayos x, un arco en C y equipo para la atención quirúrgica.

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FGR