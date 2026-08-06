¿Cómo identificar los síntomas de la Ciclosporiasis?

Desde julio se emitió una alerta en Estados Unidos por un brote de Ciclosporiasis detectado en 15 estados; apuntan que fue ocasionada por la lechuga iceberg de Taylor Farms que ya fue retirada del mercado.

Hasta el momento se tiene un total de 6 mil 358 casos de Ciclosporiasis en Estados Unidos, 2 fallecimientos y 278 hospitalizaciones, de acuerdo con la información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que la lechuga iceberg proveniente del centro de México se retiró del mercado.

Today, FDA and @CDCgov are providing an update on the multi-state Cyclospora outbreak linked to recalled iceberg lettuce from Taylor Farms de Mexico. https://t.co/X8VHuadvCL



Important things to know:

➡️ Cyclosporiasis can be a serious illness. We encourage anyone who suspects… pic.twitter.com/12LUHA59Ck — U.S. FDA (@US_FDA) August 6, 2026

“El 17 de julio, Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como la posible fuente de uno de los brotes recientes de Cyclospora” se lee en el comunicado de la empresa.

En México el secretario de Salud, David Kershenobich, precisó que únicamente se han detectado 33 casos dispersos en 13 estados, por lo que pidió a la población mantener la calma ya que no se cuenta con un brote activo en el país.

Comunicado de Taylor Farms ı Foto: Captura de pantalla

Síntomas de la Ciclosporiasis

De acuerdo con la FDA, las personas que se infectan con la Cyclospora tienen los siguientes síntomas:

Diarrea con deposiciones frecuentes

Pérdida de apetito

Pérdida de peso

Calambres o dolor estomacal

Hinchazón

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga

Adicionalmente también se pueden presentar los siguientes síntomas:

Vómito

Dolor corporal

Dolor de cabeza

Fiebre

Es importante tratar la enfermedad a tiempo, ya que esta puede provocar deshidratación y complicaciones graves que deriven en el requerimiento de atención médica especializada.

Ante los recientes reportes internacionales relacionados con casos de #ciclosporiasis en Estados Unidos y de viajeros del Reino Unido a México, quiero informarles que la @SSalud_mx activó de manera inmediata los protocolos de investigación, vigilancia sanitaria y vigilancia… https://t.co/09IhbnkFpm — Dr. David Kershenobich S (@DKershenobich) August 6, 2026

Los síntomas tienen una duración variable, pues pueden estar presentes por un par de días o hasta por más de un mes; además, estos pueden desaparecer y reaparecer una o más veces.

Quienes son más vulnerables a sufrir una enfermedad más grave y con mayor duración son aquellas que tengan un sistema inmunitario con capacidad menor para combatir enfermedades, por lo que podrían requerir atención médica constante.

En caso de presentar síntomas de ciclosporiasis y haber consumido lechuga iceberg de Taylor Farms; es importante recibir atención médica y para que se brinde el tratamiento adecuado para que los síntomas no empeoren.

Each year from May to August, CDC reports Cyclospora case counts. This year FDA, CDC and state partners are working to traceback separate outbreaks simultaneously occurring across the country.



One of the best steps you can take to stay healthy is to follow best practices in… — U.S. FDA (@US_FDA) July 12, 2026

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