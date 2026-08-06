¿Cómo identificar los síntomas de la Ciclosporiasis?

Desde julio se emitió una alerta en Estados Unidos por un brote de Ciclosporiasis detectado en 15 estados; apuntan que fue ocasionada por la lechuga iceberg de Taylor Farms que ya fue retirada del mercado.
Hasta el momento se tiene un total de 6 mil 358 casos de Ciclosporiasis en Estados Unidos, 2 fallecimientos y 278 hospitalizaciones, de acuerdo con la información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que la lechuga iceberg proveniente del centro de México se retiró del mercado.
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“El 17 de julio, Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como la posible fuente de uno de los brotes recientes de Cyclospora” se lee en el comunicado de la empresa.
En México el secretario de Salud, David Kershenobich, precisó que únicamente se han detectado 33 casos dispersos en 13 estados, por lo que pidió a la población mantener la calma ya que no se cuenta con un brote activo en el país.
Síntomas de la Ciclosporiasis
De acuerdo con la FDA, las personas que se infectan con la Cyclospora tienen los siguientes síntomas:
- Diarrea con deposiciones frecuentes
- Pérdida de apetito
- Pérdida de peso
- Calambres o dolor estomacal
- Hinchazón
- Aumento de gases
- Náuseas
- Fatiga
Adicionalmente también se pueden presentar los siguientes síntomas:
- Vómito
- Dolor corporal
- Dolor de cabeza
- Fiebre
Es importante tratar la enfermedad a tiempo, ya que esta puede provocar deshidratación y complicaciones graves que deriven en el requerimiento de atención médica especializada.
Los síntomas tienen una duración variable, pues pueden estar presentes por un par de días o hasta por más de un mes; además, estos pueden desaparecer y reaparecer una o más veces.
Quienes son más vulnerables a sufrir una enfermedad más grave y con mayor duración son aquellas que tengan un sistema inmunitario con capacidad menor para combatir enfermedades, por lo que podrían requerir atención médica constante.
En caso de presentar síntomas de ciclosporiasis y haber consumido lechuga iceberg de Taylor Farms; es importante recibir atención médica y para que se brinde el tratamiento adecuado para que los síntomas no empeoren.
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