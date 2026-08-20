Si quieres realizar la vinculación de tus datos con tu número telefónico y hasta el momento no haz podido hacer el trámite, en La Razón te compartimos por qué y cómo hacerlo.

Las y los usuarios de Telcel pueden continuar realizando el registro de sus líneas telefónicas, tomando en cuent a la fecha límite conforme a la terminación de su número telefónico.

La vinculación del número telefónico con una persona física o moral se puede hacer de manera presencial en los Centros de Atención a Clientes, o en modalidad remota por medio de su portal oficial.

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¿Por qué no puedo registrar mi línea Telcel?

En caso de que hayas intentado registrar tu línea telefónica y lo se haya logrado con éxito, tal vez esto pueda ser por un error al momento de tomar la fotografía de tu identificación oficial.

Para evitar errores con tu identificación oficial es necesario que el lugar en el que tomes la fotografía tenga la iluminación adecuada para que sea identificada adecuadamente.

También se debe evitar reflejos de luz en la identificación o tomar la foto con flash, pues esto podría imposibilitar la captura de todos los detalles que se encuentran en tu identificación.

En caso de que aún con una mejor captura de tu identificación no puedas realizar tu registro con éxito, puedes llamar al *111 en caso de tener un Plan de renta, o al *024 en caso de tener una Línea Amigo, con la finalidad de recibir asesoría.

También puedes acudir de manera presencial a los Centros de Atención a Clientes Telcel, y para esto deberán acudir con tu identificación oficial vigente como la INE o el Pasaporte.

Algunos usuarios han reportado fallas en el sistema de la página en línea de Telcel, por lo que posiblemente esta se encuentre saturada, presente errores por la conectividad a internet.

📲 ¿Tu servicio celular fue suspendido por no vincularte? No te preocupes, no perdiste ni tu línea ni tu número.



✅Recupéralo de manera sencilla. Solo necesitas vincular tu línea. En cuanto el sistema valide tu información, tu servicio será reactivado.



*Para vincularte NO… pic.twitter.com/c2K0dPNxIF — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 17, 2026

En caso de que al momento de realizar tu registro aparezcan otras líneas telefónicas que no reconozcas puedes acudir a los Centros de Atención a Clientes con tu identificación para poder recibir una aclaración y se pueda realizar una desvinculación.

El registro de la línea telefónica es oobligatorio para todos los usuarios de telefonían móviles en México, por lo que durante agosto los números que deben ser registrados son aquellos que terminan con 0 o 1.

🧐 ¿Qué dijiste? ¿Que nomás las líneas Telcel se tienen que registrar? 📵… Pues no, mi ciela. 💅



📱 Todas las compañías telefónicas están entrando a esta vinculación, y sí… "Bait" 🛜 también.



🎥 En este video te enseñamos paso a paso cómo registrar tu línea. ⏰ Hazlo antes… pic.twitter.com/ghWEEW7C8b — ISSSTE (@ISSSTE_mx) May 18, 2026

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