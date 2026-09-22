Comisión de Hacienda analiza cambios a Ley Aduanera para combatir contrabando y evasión

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados abrió el análisis de la iniciativa para reformar la Ley Aduanera con representantes de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del sector privado, bajo la premisa de que cualquier modificación debe preservar la recaudación, fortalecer la seguridad y mejorar la eficiencia de las operaciones de comercio exterior.

Durante la reunión de trabajo, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, señaló que el análisis de la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum deberá realizarse con responsabilidad, rigor técnico y apertura al diálogo, debido al papel estratégico que desempeñan las aduanas para las finanzas públicas y el comercio exterior.

“Esta reforma no puede contraponerse con tres premisas fundamentales: no afectar la recaudación, preservar la seguridad y buscar una mayor eficiencia en la operación aduanera”, sostuvo.

El legislador explicó que la comisión busca conocer de manera directa los objetivos, alcances e implicaciones operativas de la iniciativa, para que las diputadas y los diputados cuenten con elementos suficientes antes de elaborar el dictamen que posteriormente será sometido a consideración del Pleno.

La reforma a la Ley Aduanera debe servir para cerrar espacios a la evasión, combatir la subvaluación de mercancías importadas y proteger a nuestra producción nacional. 🇲🇽



Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señalé que el comercio exterior… pic.twitter.com/ohbXJidI06 — Reginaldo Sandoval F (@ReginaldoSF_PT) September 22, 2026

A la reunión acudieron el titular de la ANAM, Héctor Romero Gutiérrez, y la directora General Jurídica de la Agencia, Paulina Ortega, además de servidores públicos de la dependencia.

Uno de los principales planteamientos de Altamirano fue la necesidad de evaluar los efectos de las modificaciones a la Ley Aduanera aprobadas por la Cámara de Diputados hace un año, antes de avanzar con una nueva reforma.

El presidente de la Comisión de Hacienda informó que los legisladores ya recibieron información de la ANAM sobre la aplicación de aquellas modificaciones, documentación que actualmente se encuentra en proceso de revisión.

“Estamos profundamente interesados en conocer qué aspectos de aquella reforma han funcionado, cuáles requieren fortalecerse y qué lecciones debemos considerar de lo que no ha funcionado”, señaló.

El legislador consideró que contar con esa evaluación permitirá determinar si las nuevas modificaciones realmente atienden los problemas que persisten en las aduanas o si es necesario realizar ajustes adicionales.

“Necesitamos contar con información suficiente y estar plenamente convencidos de que las medidas aprobadas han producido resultados concretos y de que esta nueva iniciativa permitirá atender los problemas que aún persisten”, afirmó.

Altamirano destacó que las aduanas tienen un papel fundamental no sólo en la recaudación fiscal, sino también en la seguridad nacional y en el desarrollo del comercio exterior.

Por ello, planteó que durante el análisis de la iniciativa se deberá determinar en qué medida los cambios propuestos contribuirán a combatir prácticas como la evasión fiscal, el contrabando, la subvaluación y otras operaciones irregulares.

🔴 EN VIVO / Reunión con funcionarios públicos para analizar la iniciativa que reforma la Ley Aduanerahttps://t.co/OuryxayIia — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 22, 2026

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LMCT