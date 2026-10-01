Morena y PVEM fijan postura sobre nacionalidad de Jasmine Bugarín Rodríguez

Jasmine María Bugarín Rodríguez fue designada coordinadora de la Defensa de la Transformación de Morena en Nayarit, el 28 de septiembre de 2026.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) difundieron un posicionamiento conjunto sobre la nacionalidad de Jasmine Bugarín Rodríguez, en el que hicieron un llamado a quienes integran su movimiento a mantener una “lealtad inequívoca” a México y defender la soberanía nacional.

En el comunicado, ambos partidos señalaron que la defensa de la soberanía debe acompañarse de una actuación política en la que los intereses del pueblo mexicano estén por encima de cualquier interés o injerencia extranjera.

“En congruencia con la defensa de la soberanía nacional, Morena y el Partido Verde Ecologista de México hacemos un llamado a todas y todos los integrantes de nuestro movimiento a mantener una lealtad inequívoca a México, defender su independencia y anteponer los intereses del pueblo mexicano a cualquier interés o injerencia extranjera”, señalaron.

Morena y el PVEM también retomaron una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sostenido que quienes aspiren a encabezar el Gobierno de México deben tener como referencia una sola bandera, un solo pueblo y una sola patria.

Jasmine María Bugarín Rodríguez fue designada coordinadora de la Defensa de la Transformación de Morena en Nayarit, el 28 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

“Representar al pueblo mexicano exige defender sus intereses sin compromisos de obediencia o fidelidad a ningún Estado extranjero”, establecieron los partidos.

El pronunciamiento agrega que este principio debe orientar las decisiones y la actuación de quienes forman parte de la llamada transformación.

Postura en medio de definiciones rumbo a 2027

El posicionamiento ocurre mientras Morena y sus aliados avanzan en la definición de perfiles y candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, proceso en el que Bugarín Rodríguez ha sido mencionada dentro de las definiciones políticas de Nayarit.

Morena y el PVEM no sólo hicieron referencia a la nacionalidad de Bugarín, sino que utilizaron el comunicado para establecer un criterio político general sobre la lealtad a México de quienes participan en el movimiento.

El documento no detalla en el texto difundido los aspectos específicos de la situación de nacionalidad de Bugarín ni refiere alguna determinación de autoridad electoral o judicial al respecto.

Por ello, el posicionamiento de ambos partidos se presenta como una postura política sobre la soberanía nacional y los principios que, a su consideración, deben observar quienes integran su movimiento.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:



Morena y el Partido Verde informan sobre la nacionalidad de Jasmine Bugarín Rodríguez. pic.twitter.com/6OZ3jg69cu — Morena (@PartidoMorenaMx) October 1, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT