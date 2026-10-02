Rosa Icela Rodríguez: 2 de octubre no se olvida, Gobierno hoy protege derechos humanos

"2 de octubre, no se olvida", recordó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), recordó el episodio conocido como Masacre de Tlatelolco, que este día cumple su aniversario 58, y aseguró que, en contraste a aquellos lamentables hechos, actualmente México cuenta con un gobierno que “protege los derechos humanos y acompaña las causas sociales”.

A través de sus redes sociales, la funcionaria publicó este viernes un mensaje con motivo del aniversario de la represión del movimiento estudiantil de 1968, en el que señaló: “A 58 años de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas decimos: #2DeOctubreNoSeOlvida”.

Aspecto de una manifestación por el aniversario de la Masacre de Tlatelolco, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Rodríguez Velázquez añadió que, en contraste con los hechos ocurridos en 1968, “hoy tenemos un gobierno que protege los derechos humanos y acompaña las causas sociales”, mensaje que acompañó con una referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La fecha permanece como uno de los episodios más relevantes de la historia contemporánea de México y como un referente de las demandas por justicia, memoria y derechos humanos.

A 58 años de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas decimos: #2DeOctubreNoSeOlvida. #Hoy tenemos un gobierno que protege los derechos humanos y acompaña las causas sociales. 🇲🇽 @Claudiashein pic.twitter.com/tysdJdB89x — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 2, 2026

En 2024, la propia secretaria de Gobernación ofreció, en nombre del Estado mexicano, una disculpa pública a las víctimas, familiares y sobrevivientes de los hechos. En aquella ocasión afirmó que el 2 de octubre de 1968 constituyó un “crimen de lesa humanidad” y sostuvo que la responsabilidad principal recayó en el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Rodríguez Velázquez también señaló entonces que “hechos como este no pueden volver a repetirse”, al destacar el compromiso institucional con las libertades y los derechos humanos.

Nunca más una represión del estado: Claudia Sheinbaum

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los Gobiernos de la Transformación “nunca más” buscarán reprimir movimientos sociales.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ı Foto: Captura de video

Al inicio de su Conferencia del Pueblo, la mandataria federal pronunció la frase con la que se recuerda dicho episodio histórico: “2 de octubre, no se olvida”, y recordó que, en 2024, se reconoció la responsabilidad del Estado bajo el mandato, en aquel entonces, del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

“Les recordamos que hace 2 años, cuando entramos al gobierno, leímos un comunicado que después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en donde se reconoce que el principal responsable es el que entonces era comandante de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República entonces, Gustavo Díaz Ordaz”, rememoró.

Claudia Sheinbaum reiteró su solidaridad con quienes vivieron la masacre, así como a testigos, familiares y personas cercanas.

“Entonces nuestra solidaridad siempre a quienes vivieron ese momento, a sus familiares y nunca más. Nunca más una represión del Estado a un movimiento social”, concluyó.

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