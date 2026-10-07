PRD llama a formar alianza de izquierdas ante avance de la ultraderecha en América Latina

Tras expresar su preocupación por el avance de la ultraderecha en América Latina, el Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD lanzó un llamado a construir acuerdos para conformar una alianza amplia entre las fuerzas políticas de izquierda en México.

En un pronunciamiento suscrito por los líderes del bloque perredista encabezados por Evodio Velázquez Aguirre, se advirtió que México enfrenta un momento que exige diálogo, responsabilidad política y capacidad para construir acuerdos para enfrentar los desafíos nacionales ante el avance de la ultraderecha.

“Hacemos nuestro el llamado de la presidenta de la República a fortalecer la unidad, el diálogo y la construcción de acuerdos en torno a las grandes causas de México”, señalaron los del sol azteca, y agregaron: “Nuestra soberanía nos recuerda qué nación queremos defender. La unidad puede definir lo que construyamos hacia adelante. Por una alianza nacional de las izquierdas”.

El Bloque de Partidos Locales del PRD expresó su preocupación por el avance de la ultraderecha en el contexto internacional, que cuestiona derechos y libertades, debilita los valores democráticos y promueve visiones excluyentes frente a la diversidad de nuestras sociedades.

El dirigente del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez en una reunión partidista. ı Foto: Especial

Por ello consideró que, frente a cualquier intento de subordinar las decisiones de México a intereses externos, es indispensable fortalecer una izquierda democrática, progresista y soberana, capaz de defender los derechos, libertades y el bienestar de nuestro pueblo.

“Ante esta realidad, la defensa de la soberanía nacional cobra mayor relevancia. La soberanía no significa aislamiento, sino la capacidad de los pueblos para decidir libremente su destino, defender su dignidad y construir su propio proyecto de nación”, subrayaron los perredistas.

Dijeron estar convencidos de que existen causas, principios y objetivos programáticos en los que las distintas fuerzas, organizaciones, movimientos y expresiones de la izquierda mexicana pueden encontrar coincidencias sin renunciar a su identidad.

“Reconocer esas coincidencias no significa renunciar a nuestras identidades, autonomía, historia o trayectoria política; por el contrario, significa reconocer de dónde venimos y asumir la responsabilidad de poner nuestras experiencias al servicio de los desafíos que enfrenta actualmente nuestro país”, manifestaron.

Lo anterior después del triunfo de Flavio Bolsonaro sobre Inacio Lula Da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, que lo deja a un paso de ganar la Presidencia de ese país el próximo 25 de octubre.

Comunicado del Bloque Nacional del PRD ı Foto: Facebook Bloque Nacional PRD

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LMCT