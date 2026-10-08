Mexicana alcanzará punto de equilibrio en noviembre de 2030, destacan en Mañanera de CSP

La aerolínea Mexicana alcanzará su punto de equilibrio, es decir un balance entre gastos e ingresos, hacia noviembre de 2030, afirmó el director general Leobardo Ávila Bojórquez.

En un balance del rescate que el Estado emprendió a esta compañía aérea destacó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la adquisición de aviones Embraer, provenientes de Brasil, de los cuales cinco se incorporaron este año para alcazar una flota de diez unidades, de las que las últimas dos recibidas aún están en proceso de certificación y aún se espera la llegada de otras dos.

De esta manera, la proyección es que la aerolínea termine este 2026 con 12 nuevos aviones y para 2028 se sumarán otros ocho, para completar una flota de 20. Posterior a ello se pasará a la etapa de maduración de los servicios que ofrece, de manera que para noviembre de 2030 alcance su punto de equilibrio.

En este tiempo de operación ya ha transportado a un millón 276 mil 152 personas, lo que significa un crecimiento del 31 por ciento; también mil 314.9 toneladas de carga, un 23 por ciento más este año en comparación con 2025.

Esto ha permitido la generación de 847 empleos directos y siete mil 202 indirectos, resaltó.

El director compartió que este año se aperturaron cinco nuevos destinos a Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo, Bajío y el próximo 17 de noviembre se empezará el servicio hacia Zacatecas.

Para la temporada de invierno se abrirán vuelos hacia otros destinos, entre los que se encuentra Tulum, Quintana Roo, como parte del plan para también potenciarla actividad turística al sureste del país.

Recordó que la aerolínea cuenta con otros servicios como la Tarjeta de Crédito Mifel Mexicana, con la que se ofertan promociones exclusivas, descuentos especiales en boletos y servicios adicionales así como compras a meses sin intereses.

Otros programas impulsados son Martes de Primera, para promociones en compras anticipadas; Viaje Todo Pagado, que incluye paquetes de transporte, hospedaje y atracciones. Próximamente también se incorporará al Buen Fin.

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FGR