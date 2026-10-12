Marina mantiene operativo y fortalece la prevención ante la degradación del huracán ‘Simón’ a categoría dos

Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, mantiene desplegadas acciones de apoyo y protección a la población civil mediante la implementación del Plan Marina, ante la presencia del huracán “Simón”, categoría dos, en el Océano Pacífico.

Dicho fenómeno se localiza aproximadamente a 145 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Vallarta y a 160 kilómetros al sur de las Islas Marías, Nayarit, generando condiciones meteorológicas adversas, con lluvias, tormentas eléctricas; así como rachas de viento fuerte y oleaje elevado sobre las costas de Islas Marías, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Personal naval realiza recorridos de supervisión en las zonas costeras afectadas por el huracán. ı Foto: Semar

En Islas Marías, Nayarit, se han implementado diversas acciones preventivas, entre las que destacan reuniones de coordinación con representantes de las diferentes dependencias locales; acordando la evacuación escalonada de dicho personal hacia el refugio denominado Búnker, ubicado en Puerto Balleto, Nayarit, con capacidad para albergar hasta 200 personas, cuando las condiciones así lo requieran.

Del mismo modo, en Puerto Vallarta, Jalisco, personal naval en conjunto con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, llevaron a cabo la cuarta sesión del Puesto de Comando, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones de prevención y respuesta implementadas ante el paso del huracán “Simón”, efectuando recorridos de supervisión para verificar las condiciones del oleaje y los niveles del río Cuale, así como labores de limpieza en la zona costera de Las Glorias, brindando atención médica a la población en un albergue de San Mateo, como parte de las acciones preventivas y de auxilio ante el paso del fenómeno.

Asimismo, en Manzanillo, Colima, la Brigada de Respuesta Inmediata ante Emergencias (BRE) de la Sexta Región Naval, en coordinación con personal de Protección Civil, realiza recorridos en diversas zonas de esa ciudad portuaria, llevando a cabo el retiro de árboles y labores de atención a infraestructura de drenaje pluvial. Igualmente, se ha invitado a los habitantes de diversas viviendas, aproximadamente 43 personas, a desalojar de manera preventiva, sin que hasta el momento se hayan registrado personas evacuadas.

Derivado de lo anterior, continúa el cierre a toda navegación en San Blas, Nayarit; Puerto Vallarta, Jalisco; Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán; asimismo en Ensenada, Rosarito; Puerto Libertad, Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara, Sonora; tras la tormenta tropical “Rachel”.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno coordinan acciones preventivas y albergues temporales. ı Foto: Semar

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de brindar apoyo oportuno a la población más afectada, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y a atender las recomendaciones e indicaciones emitidas por las autoridades.

Huracán Simón se degradó a Categoría 2. ı Foto: Semar

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