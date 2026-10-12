TMEC no se termina, sostiene Sheinbaum pese a declaraciones de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el TMEC se mantendrá, a pesar de las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien este fin de semana insistió en firmar acuerdos comerciales por separado con México y Canadá.

En declaraciones recientes, Donald Trump volvió a quejarse del déficit que su país enfrenta respecto a sus dos aliados norteamericanos, subrayando que con México ha tenido avances, mientras que Canadá no le resulta indispensable en materia comercial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el TMEC derivó de leyes aprobadas por los congresos de los tres países y los términos acordados implican una duración de 16 años, de los cuales ya transcurrieron los primeros seis y para los diez restantes se tendrá una revisión anual consecutiva, a raíz de que el gobierno estadounidense se pronunció inconforme.

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“No es terminar con el TMEC . El TMEC es una ley porque fue aprobada por el Senado de las tres entidades de las tres de los tres países de Canadá, Estados Unidos y México. En el TMEC se establece que después de seis años se definiría si continúa por los siguientes 10 años o se amplía 16 años… Y por el momento lo que decidió Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México”, comentó.

Reiteró que su gobierno mantiene la conversación abierta con el vecino del norte, sin que se haya alcanzado algún acuerdo en torno al objetivo principal de México para que se reduzcan los aranceles impuestos al acero, aluminio y automóviles, así como que se garantice que no habrá más impuestos.

“Lo que nosotros queremos es la disminución de esos aranceles y que no haya más aranceles en el periodo de revisión en lo que se ven algunos temas de interés común. Hay avances, todavía no tenemos un acuerdo final, pero seguimos dialogando, que es lo importante”, dijo.

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FGR