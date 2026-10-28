PVEM pide investigar presuntas irregularidades en el INE

Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado, el 9 de septiembre de 2026.

El senador Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respaldó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue a fondo las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y presente denuncias penales si encuentra elementos para ello. Además, planteó revisar las facultades que permitieron a la presidencia del organismo nombrar directamente a funcionarios, sin someter esas designaciones a la aprobación del Consejo General.

El legislador sostuvo que las auditorías deben esclarecer los señalamientos contra funcionarios del instituto y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales. En caso de encontrar anomalías, dijo, la ASF deberá presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es el proceso que marcó la presidenta de México: es la Auditoría Superior de la Federación, realiza las auditorías, mete las denuncias ante la Fiscalía General de la República y se llega al fondo del tema”, afirmó.

Instituto Nacional Electoral (INE) ı Foto: Cuartoscuro

Velasco también consideró que la reforma que otorgó mayores atribuciones a la presidencia del INE para designar directamente a titulares de áreas ejecutivas y unidades técnicas debe someterse a discusión, a la luz de las presuntas irregularidades que se han difundido sobre el organismo.

“Pues sí, es un tema que tiene que estar cuando menos sujeto a debate”, respondió al ser cuestionado sobre si debieran modificarse esas facultades.

El senador aclaró que primero deben esperarse los resultados de las auditorías, aunque sostuvo que, de comprobarse los señalamientos publicados en medios de comunicación, habría funcionarios que “no hicieron un buen uso de su cargo”.

La posibilidad de modificar esas atribuciones abre la discusión sobre los límites de las facultades de quien encabeza el instituto y los mecanismos de control sobre los nombramientos de su estructura administrativa. Velasco no pidió expresamente eliminar esas facultades, pero sí planteó que sean revisadas.

Guadalupe Taddei, en sesión del Consejo General, el pasado 8 de octubre. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT