PAN exige alerta migratoria para Taddei y proveedores del INE

Los diputados federales del PAN, Federico Döring y Paulina Rubio, exigieron a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, iniciar el procedimiento para emitir una alerta migratoria contra la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y los hermanos Hernández Casillas, a quienes vincularon con presuntas irregularidades en contratos y adquisiciones del organismo electoral.

Los legisladores argumentaron que la medida busca impedir que los señalados salgan del país mientras avanzan las investigaciones por posibles actos de corrupción en el INE y puedan comparecer ante la justicia mexicana.

“Hay que evitar que les sigan dando tiempo para que se lleven todo lo robado a otro país y que luego se complique presentarlos ante la justicia mexicana y un juez de control”, señalaron.

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En conferencia de prensa, Federico Döring acusó a Morena y al Gobierno federal de permitir que personas señaladas por presuntos actos ilícitos abandonen México antes de enfrentar las investigaciones.

“En Morena se vale robar, lo que no se vale es que los cachen y cada vez que los sorprenden, pasa lo mismo. Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum se hacen que no vieron nada y les dan tiempo de huir del país”, afirmó.

El diputado panista Federico Döring ı Foto: Especial

Como antecedentes, mencionó los casos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco; el excontralmirante Fernando Farías Laguna, investigado por presunto contrabando de combustible, y otros personajes que, según el panista, han salido del país o viajado al extranjero en medio de señalamientos.

Por su parte, Paulina Rubio reiteró la exigencia de que la FGR solicite la alerta migratoria contra Taddei y sostuvo que el problema no son las inversiones en el extranjero, sino que presuntos responsables de actos de corrupción pretendan trasladar fuera de México recursos obtenidos ilegalmente.

“Porque siempre lo hemos dicho, el problema de este país no son las inversiones extranjeras, el problema es cuando los corruptos de Morena pretenden invertir en el extranjero el dinero que se robaron de las mexicanas y los mexicanos”, expresó.

A la exigencia se sumó el diputado local panista Raúl Torres Guerrero, quien aseguró que el partido ya presentó una denuncia ante la FGR por presuntos hechos de corrupción relacionados con el INE. Indicó que el recurso fue promovido por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero.

Para evitar que Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas huyan del país con la complacencia y contemplación cómplice de @Claudiashein y @ErnestinaGodoy_, exigimos a @GobiernoMX que emita alertas migratorias antes de que sigan el ejemplo de #HernánBermúdez, #AmílcarOlán,… pic.twitter.com/analfK50iC — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) November 5, 2026

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LMCT