Imjuve se independiza de la Secretaría del Trabajo para coordinar apoyos en México.

El Instituto Mexicano de la Juventud ya no dependerá de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mediante un acuerdo firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el organismo pasa a ser una entidad no sectorizada dentro de la Administración Pública Federal.

La disposición, publicada en el Diario Oficial de la Federación, busca articular de forma directa las políticas de educación, salud, vivienda, cultura y deporte dirigidas a las y los jóvenes del país, sin limitar su atención al ámbito laboral.

Esta reestructuración coincide con una asignación histórica de recursos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, los fondos transversales destinados al desarrollo juvenil alcanzaron los 735 mil 200 millones de pesos para 2026, lo que representa un incremento del 27.8 por ciento en comparación con 2024.

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Autoridades federales señalaron que la medida responde al carácter integral de los derechos de la población joven. Por ello, el organismo mantendrá su figura de ente público descentralizado, pero asumirá un rol articulador técnico entre las distintas secretarías de Estado.

El cambio no implica que el instituto absorba los presupuestos ni las facultades de otras dependencias. Cada secretaría continuará administrando los recursos de sus respectivos programas, mientras que el instituto se enfocará en la evaluación, seguimiento e incremento de la presencia territorial.

Asimismo, se confirmó que el trabajo conjunto con la Secretaría del Trabajo continuará de manera prioritaria para fortalecer la capacitación y el empleo formal, áreas donde el programa Jóvenes Construyendo el Futuro acumuló 127 mil millones de pesos de inversión entre 2019 y 2024.

A lo largo de su historia, la institución ha cambiado de adscripción en diversas ocasiones. Tras su creación dependió de la Secretaría de Educación Pública; en 2013 pasó a Desarrollo Social, posteriormente a Bienestar, y desde 2022 permanecía integrada en el sector laboral.

Con este ajuste institucional, el Gobierno de México pretende consolidar un esquema de responsabilidad compartida entre todas las dependencias estatales. El objetivo final consiste en acercar la atención pública a las comunidades y escuelas, garantizando el desarrollo integral de la juventud en todo el territorio nacional.

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JVR